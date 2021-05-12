快訊

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

充實資金 一銀擬申請發行金融債200億元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

第一金控（2892）子公司第一銀行今（12）日公告，擬申請發行2021年無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣200億元，發行利率為視當時市場狀況而定，將向金管會銀行局申請發行額度，核准後視實際需要一次或分次發行。

銀行為了強化資本適足率與業務擴充，通常多會選擇以發債或現增方式籌資，而第一銀行本次預計申請發行的次順位金融債券，主要就是作為維持銀行資本適足率，提升中長期資金穩定來源並支應業務發展用途，之後也會視銀行業務情況，如：放款的增加、獲利狀況等因素進行發行的評估。

日前第一金控公布4月自結獲利，第一銀行本月稅後純益為16.66億元，而本月份毛提存金額減少至4.2億元，也讓整體淨提存降至2.44億元，覆蓋率進一步升至 538.37%，累計稅後純益為60.69億元、年增13.9%，累計每股稅後純益（EPS）為0.68元。

第一銀行 第一金控

延伸閱讀

疫情升溫 第一銀行將啟動異地備援辦公

一銀提供疫苗接種假 下周起異地辦公

金控旗下創投 將納金檢

中華信評：債市榮景難再

相關新聞

意外！台股暴跌匯市超淡定 新台幣貶0.3分、收27.955元

國內新冠肺炎疫情嚴峻、社區感染範圍擴大，台股今（12）日釀股災、盤中一度重挫1,400點，為歷史最大跌點，但股匯走勢意外...

台股崩跌、新台幣貶值4.9分 午盤暫收28.001元

新台幣今（12）日午盤貶值4.9分，暫收28.001元兌1美元，成交金額9.07億美元；台股開低走低，盤中一度崩跌逾1,...

台股斷頭賣壓 一度狂挫逾1400點

台股在昨天重挫652點之後，今天仍受到疫情影響，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11點02分，在76分內，台股指...

錯過台產沒關係 這幾家防疫保單還在賣「隔離賠2萬」

疫情升溫、社區警戒，隔離匡列人數愈來愈多，若有搶到台灣產物防疫神單，現在又派上用場。台產表示，只要要保文件已於今年一月廿...

外資大逃殺 台幣重貶1.36角

外資大逃殺，台北股匯市昨（11）日雙雙重挫，新台幣匯率在外資瘋狂搶匯下重貶1.36角、收在27.952元，終結連兩升並為...

金控旗下創投 將納金檢

政府為加速振興階段的經濟動能，財政部提出「公股攜手，百億創投」投資方案，不過擔心轉投資創投事業的業務發展風險恐怕「外溢」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。