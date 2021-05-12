充實資金 一銀擬申請發行金融債200億元

第一金控（2892）子公司第一銀行今（12）日公告，擬申請發行2021年無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣200億元，發行利率為視當時市場狀況而定，將向金管會銀行局申請發行額度，核准後視實際需要一次或分次發行。

銀行為了強化資本適足率與業務擴充，通常多會選擇以發債或現增方式籌資，而第一銀行本次預計申請發行的次順位金融債券，主要就是作為維持銀行資本適足率，提升中長期資金穩定來源並支應業務發展用途，之後也會視銀行業務情況，如：放款的增加、獲利狀況等因素進行發行的評估。

日前第一金控公布4月自結獲利，第一銀行本月稅後純益為16.66億元，而本月份毛提存金額減少至4.2億元，也讓整體淨提存降至2.44億元，覆蓋率進一步升至 538.37%，累計稅後純益為60.69億元、年增13.9%，累計每股稅後純益（EPS）為0.68元。

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