央行標售2年期定存單 得標利率0.21%、創七個月新高

國內疫情升溫導致股市重挫，銀行資金調度態度轉趨保守，中央銀行今（12）日標售2年期定存單800億元，得標利率落於0.21%，創七個月新高，較前一個月上漲0.7個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

銀行資調主管指出，今日標售的2年期定存單，得標利率落於0.21%，高於市場預期的0.208%，主要原因與近期台股大跌、外資匯出資金，使市場資金略為緊縮有關。

銀行主管指出，「國內疫情嚴峻、金融市場狀況不太好，2年期定存單標下去，錢要被鎖2年，大家下標時會比較審慎、不會壓低利率搶標。」

央行資料顯示，今日標售的800億元2年期定存單，吸引1,493億元資金進場參與，投標倍數1.87倍，屬於偏低水準，這代表金融機構下標時態度轉趨保守。

國銀資調主管說，「市場錢當然還是很多，可是這兩天台股大跌，現金為王概念當道，2年期定存單的利率就略為拉高了些。」

央行統計顯示，截至今日為止，央行定存單未到期餘額為9兆4,052.7億元，為歷史相對高位。

央行先前宣布，第2季起加發長天期定存單，將資金從短期導入長期。其中，2年期定存單自4月起每月增發200億元，由第1季的每月600億元增至800億元，364天期定存單則維持每月1,700億元的發行量不變。

央行發行定存單的目的是為了沖銷餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰。

商品推薦