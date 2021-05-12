土銀、合庫銀下周一起實施異地辦公 強化各項防疫措施
國內疫情嚴峻，土地銀行、合作金庫銀行今（12）日同步宣布，總行將自下周一（17日）起實施異地辦公，為避免疫情擴大，兩家銀行也大舉拉高分行的防疫層級、強化防疫措施。
因應新冠肺炎疫情升溫，合庫銀自下周一起將實施異地辦公，總行包括信託部、國外部、財務部、資訊部等單位，合計有200多名同仁將赴兩個不同據點辦公，以分散風險。
在國內擁有270個分行的合庫，為國內據點最多的銀行，為降低感染風險，合庫大舉拉高分行的防疫層級，除徹底執行消毒作業外，各營業廳也將嚴格執行防疫措施，要求行員須戴好口罩。
合庫也宣布暫停所有的大型會議， 至於6月股東常會如何辦理，將依照指揮中心最新疫情指示以及金管會的措施彈性調整。
土銀指出，下周一啟動總行各單位異地辦公機制，約120名員工將赴備援中心辦公，同時也建置好居家辦公機制，若有同仁因自主健康管理需求無法到行，可在家辦公。
土銀與合庫主管均表示，針對指揮中心公布的確診者足跡，每天都要求分行進行清查，確認員工是否與確診者足跡重疊，若發現有此情況，就會請員工在家進行自主健康管理。
因應北北基宜都有確診者，兩家銀行主管表示，內部已經擬定好鄰近分行備援計畫，一旦遇到無法營業情況，鄰近分行可立刻進行支援。
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