快訊

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

疫情增溫 開發金控補助員工600元新冠疫苗接種費

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

因應中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒，開發金控（2883）今天（12日）宣布，相關防疫工作依公司制定的「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫工作守則」及「重大災害應變作業要點」辦理，並於本周啟動異地辦公及居家辦公。

另外，開發金控也提供員工自費自費接種疫苗費用補助，以每人每劑上限新台幣600元元計，以鼓勵開發金同仁接種疫苗，主動關心自身安全，體現公司支持員工防疫、照顧員工福利的貼心。

開發金強調，開發金及旗下各子公司，2020年就已經進行多次防疫應變措施的相關演練及測試，若疫情持續升溫，將啟動相關規定，可確保各項業務不受防疫升級影響。

開發金控 疫情

延伸閱讀

雇主做不到防疫被要求停業 勞動部：應給員工薪資

全台農產批發市場強化防疫 北農將用手機實聯制

防疫加嚴！台中剛宣布校園明起暫停開放等新防疫措施

地方購買疫苗議題 陳其邁：仍由國家統一辦理

相關新聞

意外！台股暴跌匯市超淡定 新台幣貶0.3分、收27.955元

國內新冠肺炎疫情嚴峻、社區感染範圍擴大，台股今（12）日釀股災、盤中一度重挫1,400點，為歷史最大跌點，但股匯走勢意外...

台股崩跌、新台幣貶值4.9分 午盤暫收28.001元

新台幣今（12）日午盤貶值4.9分，暫收28.001元兌1美元，成交金額9.07億美元；台股開低走低，盤中一度崩跌逾1,...

台股斷頭賣壓 一度狂挫逾1400點

台股在昨天重挫652點之後，今天仍受到疫情影響，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11點02分，在76分內，台股指...

錯過台產沒關係 這幾家防疫保單還在賣「隔離賠2萬」

疫情升溫、社區警戒，隔離匡列人數愈來愈多，若有搶到台灣產物防疫神單，現在又派上用場。台產表示，只要要保文件已於今年一月廿...

外資大逃殺 台幣重貶1.36角

外資大逃殺，台北股匯市昨（11）日雙雙重挫，新台幣匯率在外資瘋狂搶匯下重貶1.36角、收在27.952元，終結連兩升並為...

金控旗下創投 將納金檢

政府為加速振興階段的經濟動能，財政部提出「公股攜手，百億創投」投資方案，不過擔心轉投資創投事業的業務發展風險恐怕「外溢」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。