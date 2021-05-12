疫情增溫 開發金控補助員工600元新冠疫苗接種費
因應中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒，開發金控（2883）今天（12日）宣布，相關防疫工作依公司制定的「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫工作守則」及「重大災害應變作業要點」辦理，並於本周啟動異地辦公及居家辦公。
另外，開發金控也提供員工自費自費接種疫苗費用補助，以每人每劑上限新台幣600元元計，以鼓勵開發金同仁接種疫苗，主動關心自身安全，體現公司支持員工防疫、照顧員工福利的貼心。
開發金強調，開發金及旗下各子公司，2020年就已經進行多次防疫應變措施的相關演練及測試，若疫情持續升溫，將啟動相關規定，可確保各項業務不受防疫升級影響。
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