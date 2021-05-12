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疫情升溫 元大金控亞洲創富論壇取消、擇期再辦

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

本土確診今天再添16例，疫情增溫、防疫升級，元大金控（2885）預定在本月25日及26日舉辦的「2021元大金控亞洲投資創富論壇」，今天（12日）緊急通知參加的法人、客戶將先行取消辦理，日後再視疫情變化擇期再辦。

元大金控創富論壇籌備小組今天發出通知，表示因近日國內本土疫情持續擴大，考量避免群聚感染，配合政府規範避免辦理大型群聚活動，原訂於5月25日及26日舉辦的「2021元大金控亞洲投資創富論壇」將取消辦理，後續視疫情控制情況再擇期舉辦。並提醒客戶、法人，減少群聚活動，降低可能傳染風險途徑，大家一同做好防疫工作，保護自己、也守護他人。

元大金控 疫情

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