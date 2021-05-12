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元大人壽推動公平待客 通過BSI多項ISO驗證肯定

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
元大人壽致力提升客戶服務品質，持續推動各項優化行動，今年再獲英國標準協會(BSI)三項保戶權益相關認證，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛（左）代表頒發證書，元大人壽總經理林則棻（右）代表受證。 圖／元大人壽提供
元大人壽致力提升客戶服務品質，持續推動各項優化行動，今年再獲英國標準協會(BSI)三項保戶權益相關認證，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛（左）代表頒發證書，元大人壽總經理林則棻（右）代表受證。 圖／元大人壽提供

元大金控（2885）旗下元大人壽近月來陸續獲國際公認第三方驗證機構英國標準協會（BSI）頒發認證肯定，包括「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」、「BS 10012：2017個人資訊管理系統認證標準」，及「ISO 27001：2013資訊安全管理系統國際標準」驗證通過。

為保護金融消費者，建立以「公平待客」為核心的企業服務文化，元大人壽自2020第4季開始啟動「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」驗證專案，建立以客戶為中心、系統化快速回應申訴處理流程，並透過此標準落實妥善處理客戶抱怨，藉由客戶回饋、流程調查、監督與持續改善，以提升客戶滿意度。今年3月取得BSI所頒發的驗證證書，為業界第三家取得認證的壽險公司。

4月元大人壽在資安管理方面再次順利通過BSI的持續稽核，維持了資訊安全證書的有效性。這是自2017年獲BSI頒發「國際ISO 27001資訊安全管理系統」證書後，元大人壽持續致力於提升公司資訊安全的落實度與成熟度，據以有效維運資訊安全管理機制的證明。

元大人壽的個資管理是依循「BS 10012：2017個人資訊管理標準（Personal Information Management System，PIMS）」進行建置並驗證，多年來於個人資訊管理方面嚴格要求，並在強化個人資料保護機制上投入相當資源，致力保障客戶資料的隱密性與安全性為首要任務，以確保個資管理符合法令所要求的個資安全保護義務。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛表示，2020年疫情加速金融與保險業的數位轉型，資安風險議題也成為企業永續經營的重要指標，這些趨勢發展敦促企業須積極儲備相關能力。元大人壽以極積、正面由內而外的因應作為，持續以ISO 27001資訊安全及BS 10012個資保護標準，完善組織風險管理，對外則以ISO 10002：2018客訴品質管理標準，確保服務品質，提升客戶滿意度。元大人壽持續獲得這三項國際標準驗證的肯定，是業界風險管理最佳標竿，與引領永續發展的最佳典範。

元大金控 資安

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