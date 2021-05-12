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台企銀器動啟動異地辦公 營業場所全面實聯制

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

因應國內疫情警戒提升至第二級，台企銀宣布，自昨(11)日起客戶進入該行各營業據點及辦公場所，皆強制採行「實聯制」，填寫姓名及電話。

國內疫情嚴峻，台企銀已於日前分批啟動異地備援，並將於本周五升級防疫措施，全行施行異地、分層辦公，部分人員居家辦公，多元模式分散群聚風險，並隨疫情變化機動調度。台企銀也取消辦理各類非必要會議及課程等活動，同時減少外部訪客來行洽訪行程，降低當面接觸機會。

為防疫考量，台企銀5月31日法說會採線上形式，6月25日股東常會已研擬戶外開會相關配套，並依主管機關防疫指引，採人流管制、動線規劃、全程佩戴口罩、酒精消毒及發燒者禁止進入會場等，該行如因疫情影響而須變更股東常會召開地點或日期時，將於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。

台企銀補充，依據個資法，民眾進入該行所提供的實聯制資料，僅配合主管機關疫情調查及聯繫使用，當事人可請求查詢、閱覽或複製資料，原資料於該行保存28日後立即銷毀，民眾無須擔心個資外洩。

針對中央流行疫情指揮中心公佈的確診個案活動足跡，該行皆於第一時間調查同仁是否有接觸史，持續要求並追蹤同仁自主健康管理情形。台企銀總行大樓員工餐廳，於疫情爆發初期就於各餐桌增設隔板且每日消毒，近日新增製作外帶便當供同仁購買，避免群聚用餐。

在零接觸原則下，台企銀於總行出入口設置紅外線熱像儀感測體溫，亦持續要求同仁及客戶務必正確戴口罩及勤洗手，同時於各樓層加強補充酒精乾洗手液，供同仁隨時使用。台企銀表示，面對防疫將以嚴謹及超前部署的心態隨時調整，確保為廣大中小企業客戶的金融服務，不因疫情而中斷。

疫情 台企銀

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