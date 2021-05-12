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意外！台股暴跌匯市超淡定 新台幣貶0.3分、收27.955元
國內新冠肺炎疫情嚴峻、社區感染範圍擴大，台股今（12）日釀股災、盤中一度重挫1,400點，為歷史最大跌點，但股匯走勢意外不同調，新台幣匯率全日走勢上沖下洗，午後一度翻升，終場僅貶值0.3分，收在27.955元，台北外匯經紀公司成交量12.95億美元。
受到台股重挫影響，新台幣匯率今日盤中一度貶至7.3分，最低貶至28.025元，午盤過後逆勢升值，收盤再翻貶，終場貶值0.3分，收在27.955元。
新台幣匯率今日盤中高低震盪1.2角，介於27.905至28.025元之間。
台股今日盤中一度重挫1,417.86點，終場以15,902.37點作收，下跌680.76點，為史上第二大單日跌點，成交量7,727.72億元，創歷史天量。其中，外資賣超121.79億元。
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