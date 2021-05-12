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進入社區感染金融業防疫升級 永豐追加喊停教育訓練

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台灣疫情爆發進入社區感染，人心浮動，為迎戰社區潛在疫情威脅，多家金控昨（11）日緊急舉行防疫升級措施會議或內部討論，國票金（2889）與永豐金（2890）宣布提升防疫措施，中央指揮中心第二級警戒下，股東會人數將限制100人以下，玉山金（2884）則表示，股東會會依據「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理。

另外，永豐金控進一步追加即起至6月8日，追加暫停實施教育訓練及大型講座。金融業者指出，台灣進入社區感染，分行員工必須高度遵守防疫措施外，金控的各大樓中的各部門也必須跟著啟動防疫，因此昨日幾乎都緊盯指揮中心最新發展，但金融業也坦承，因業務性質關係，未來很難讓員工全面在家工作，因此部分金控已經開始盤點在家工作相關需求。

永豐金控指出，延續上週大樓封閉管制、減少內部會議集結、營運不中斷作業配對替代機制，即起至6月8日，追加暫停實施教育訓練及大型講座。此外，預判疫情再度升級緊繃之可能性，IT將全面盤點各單位居家上班網路license需求；另針對資訊、客服、交易室重要維運單位，已事先規劃異地備援中心相關硬體措施。

據了解，國票金內部昨日下午舉行防疫升級措施會議，宣布防疫升級，包含減少外部訪客不急需之拜會行程、員工每日仍應配戴口罩以及量體溫與勤洗手消毒，高強度防疫措施即日起開跑，至於本週四（13）日樂天銀攜手Pi拍錢包記者會，內部也正在緊急討論是否持續舉行，尚未有定論。

股東會是否改為線上？永豐金控指出，5月28日的股東會剛好落在疫情指揮中心6月8日前觀察期間，將於近期模擬規劃，比照室內100人以下規格辦理。

國票金股東會將於6月18日舉行，國票金目前防疫措施為：疫情升高到二級且出席股東會人數超過100人的話，將安排股東到另一間會議室，以同步直播的方式開股東會。假設股東會舉行當日疫情警戒降低，國票金就會繼續按照中央疫情管制中心或者是金管會公布的狀況處理。如果金管會最新公布的狀況跟國票金的防疫措施有差別，則會以金管會的方案為主。

玉山金則指出，自華航（2610）事件後，已自行提高防疫等級，並留意室內集會人數限制等規範及啟動重要部門異地辦公機制。

股東會 疫情

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