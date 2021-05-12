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本土疫情恐進三級警戒 金融業關注、外銀啟動居家辦公

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

本土疫情本周大爆發，進入社區感染外，因今（12）日北部陸續爆發多處社區感染，很可能拉高警戒至第三級。多家外銀今日啟動居家辦公，包含星展銀（台灣）宣布今日起啟動居家辦公，因業務性質無法執行居家辦公之同仁，則採取分組辦公模式，以力行防疫同時保護同仁安全。

但因疫情有可能拉高至第三級，是否進一步禁止跨城市差旅等限制，各金融業正在討論，以及持續關注疫情指揮中心的公布。

渣打銀今日指出，自去年以來，渣打銀行持續以最高標準落實防疫，推動同仁分散辦公及異地辦公，並提高居家辦公比例，同時透過內部通報系統，即時掌握同仁情況。並且已經進一步禁止跨城市差旅，並將內部會議與客戶拜訪改採線上方式進行。未來將密切配合政府及主管機關規定，持續強化防疫機制。

滙豐銀則是自疫情開始，就持續採取彈性辦公，未來也將關注疫情指揮中心的公布，配合政府防疫措施。

疫情 居家辦公

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