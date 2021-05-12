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台股崩跌、新台幣貶值4.9分 午盤暫收28.001元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
新台幣。路透
新台幣。路透

新台幣今（12）日午盤貶值4.9分，暫收28.001元兌1美元，成交金額9.07億美元；台股開低走低，盤中一度崩跌逾1,400點，新台幣貶回28元，上午盤一度觸28.025元兌1美元，貶值7.3分。

美股周二僅費城半導體指數收紅，台股早盤以16,515.88點開低，盤中一度下探至15,165.27點，下跌1,417.86點，創下史上盤中最大跌點，跌破半年線；新台幣早盤以27.96元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣上午盤最高曾達27.938元兌1美元，升值1.4分，最低則是回貶至28.025元，貶值7.3分。

新台幣 台股

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