純網路保險有市場嗎？ 調查顯示：僅三成民眾線上買保單

隨著數位金融發展日益完整，金管會也有意推動純網路保險，給消費者更方便即時的投保管道。目前除已開放網路投保旅平險、汽機車強制險、住宅火險…..等等，金管會也於日前宣布開放疫苗險在網路上投保。儘管線上投保將成為台灣保險業的趨勢，不過根據Money10調查，僅有三成的民眾有線上購買保險經驗，而五成的人未來一年會考慮利用網路投保。

網路購買保險經驗少 僅有30%民眾有線上投保經驗

根據Money101調查指出，受訪者中約有35% 的人曾經在網路上查詢並購買保險的經驗，針對平時購買保險的習慣，其中約80%的受訪者習慣透過保險業務員或是銀行理專代購保險；僅有10%的人表示都是由網路投保，顯示消費者使用網路投保習慣尚未成熟，民眾在購買保險時仍傾向在線下購買。

儘管民眾在網路投保經驗不多，仍有50%的人未來一年願意嘗試在網路上購買保險，其中旅遊平安險佔最多數（44%）、其次為汽機車強制險（28%）、第三名為意外傷害險（23%）。而各年齡層中，20歲至35歲年輕族群最為熟悉網路操作，也最願意嘗試未來利用網路購買保險，是保險業者的潛力客戶。

保險網站是關鍵 資訊豐富度影響購買力

提及考慮在網路上購買保險的優點，其中37% 的人認為購買方式快速便利；32% 的人認為投保價格優惠；僅有5% 的人認為市面上的保險網站可以提供豐富的保險資訊。關於線上投保的疑慮，25% 的受訪者最擔心無法直接詢問保單相關問題；23% 的人認為個資有可能會外洩，而不會考慮在網路上購買保險；18% 的人認為不熟悉網路購買保險的操作流程。從消費者對網路投保的優缺點回饋來看，消費者在考慮是否從網路上購買保險時，網站設計及商品資訊呈現對使用者來說相當重要。

Money101總經理朱本傑提醒消費者，網路投保快速方便且不受時空限制，適合了解自己需求的人，但有許多細節條款常被忽視，且需要理賠的時候不一定能隨時聯絡到客服人員，消費者在網路上購買保險時應充分了解其商品內容，多方比較避免有無法理賠的狀況發生。目前網路投保市場仍有相當大的成長空間，預計未來會有更多樣化的商品開放線上購買！

「線上投保意願調查」為 Money101.com.tw 針對20歲以上民眾自2021年3月18日至4月17日止，於網路問卷調查，共回收1,008份有效樣本。

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