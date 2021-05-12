快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

南山產推個人責任險 每天不到5元擁2,000萬保障

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

南山產險今（12）日表示，推出業界首創千萬保額的個人責任險金千萬專案，最大特色之一為，保障範圍包含未滿15歲子女的父母連帶賠償責任，或家中寵物闖禍的賠償責任，除了保障自己的無心之失，像是澆花時陽台花盆不慎掉落將路人砸傷、逛街時不小心摔壞商品，或是孩子在校不小心撞傷同學、外出旅行時小孩不慎毀損飯店大廳的高價物品、甚至家中寵物失控咬傷路人…等各種狀況，金千萬的高額保障，都能幫忙扛起這些意外之責。

溫馨5月是歡聚的時節，不論是女神們寵愛自己到百貨公司化妝品或珠寶專櫃血拼、全家人帶媽媽一同外出吃大餐時，若家中小孩不慎戳破商家的百萬音響，或打翻飲料到名牌服飾上，還是毛小孩太興奮暴衝撞壞店家商品，這些意外之災不僅特別掃興，常常還得面對巨額求償。此時，個人責任險就是一道重要的防護。

其實，生活中充滿許多平時想像不到、無法預防，卻可能導致需要高額賠償的意外。當不小心造成他人身體受傷或財物損失時，就可以透過個人責任險的規劃，來轉嫁這些無所不在的風險，真正做到全天候、隨時隨地的防護保障。

個人責任險雖是最基本的保障，但保費卻相對經濟、保障額度和範圍可以很大。南山產險的個人責任險金千萬專案，依每一次事故保險金額的不同，分為1,000萬元及2,000萬元兩種方案。

以每次事故保險金額1,000萬元的方案A為例，年繳保費只要1,200元；方案B則是每一次事故保險金額2,000萬元，年繳保費僅1,591元，意即每日平均只要不到5元的銅板價，就可擁有最高2,000萬元高額保障。

保戶若不慎因意外事故造成別人受傷、死亡或財物損失，需負擔賠償責任時，每次事故自負額2,000元，除了擁有千萬的高額保障之外，還有住院慰問金每人5,000元、身故慰問金每人5萬元，保險期間慰問金累計限額50萬元之保障，15足歲至65歲皆可投保。

金千萬專案的保障範圍擴及無須領用牌照的機動車輛，電動自行車的價格相對電動機車較低，不用掛牌、無須考駕照，成為許多學生族或菜籃族的短程代步工具。

2020年內政部警政署資料統計，近五年自行車肇事件數增加33.47個百分點，其中，電動自行車的肇事件數更在五年內增加了16.38個百分點，可見其騎乘風險並不低。

南山產險的金千萬專案，保障範圍擴及自行車或電動自行車，提供的保障範圍更廣，保障額度也更高。

電動自行車 保險金 保費

延伸閱讀

綠遊雲林 6月12日騎遊自行車飽覽海線景致

降低電動自行車事故發生率 竹縣跨機關聯合稽查

電動自行車納強制險？業者很希望 學者說是大工程

車多事故也多 綠委提案電動自行車納強制險

相關新聞

台股崩跌、新台幣貶值4.9分 午盤暫收28.001元

新台幣今（12）日午盤貶值4.9分，暫收28.001元兌1美元，成交金額9.07億美元；台股開低走低，盤中一度崩跌逾1,...

台股斷頭賣壓 一度狂挫逾1400點

台股在昨天重挫652點之後，今天仍受到疫情影響，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11點02分，在76分內，台股指...

錯過台產沒關係 這幾家防疫保單還在賣「隔離賠2萬」

疫情升溫、社區警戒，隔離匡列人數愈來愈多，若有搶到台灣產物防疫神單，現在又派上用場。台產表示，只要要保文件已於今年一月廿...

外資大逃殺 台幣重貶1.36角

外資大逃殺，台北股匯市昨（11）日雙雙重挫，新台幣匯率在外資瘋狂搶匯下重貶1.36角、收在27.952元，終結連兩升並為...

金控旗下創投 將納金檢

政府為加速振興階段的經濟動能，財政部提出「公股攜手，百億創投」投資方案，不過擔心轉投資創投事業的業務發展風險恐怕「外溢」...

台銀超前部署 三招防疫

台灣正式進入社區感染，國銀龍頭台灣銀行「超前部署」、採取更嚴格的防疫措施。台銀董事長呂桔誠昨（11）日傍晚召集臨時會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。