南山產推個人責任險 每天不到5元擁2,000萬保障

南山產險今（12）日表示，推出業界首創千萬保額的個人責任險金千萬專案，最大特色之一為，保障範圍包含未滿15歲子女的父母連帶賠償責任，或家中寵物闖禍的賠償責任，除了保障自己的無心之失，像是澆花時陽台花盆不慎掉落將路人砸傷、逛街時不小心摔壞商品，或是孩子在校不小心撞傷同學、外出旅行時小孩不慎毀損飯店大廳的高價物品、甚至家中寵物失控咬傷路人…等各種狀況，金千萬的高額保障，都能幫忙扛起這些意外之責。

溫馨5月是歡聚的時節，不論是女神們寵愛自己到百貨公司化妝品或珠寶專櫃血拼、全家人帶媽媽一同外出吃大餐時，若家中小孩不慎戳破商家的百萬音響，或打翻飲料到名牌服飾上，還是毛小孩太興奮暴衝撞壞店家商品，這些意外之災不僅特別掃興，常常還得面對巨額求償。此時，個人責任險就是一道重要的防護。

其實，生活中充滿許多平時想像不到、無法預防，卻可能導致需要高額賠償的意外。當不小心造成他人身體受傷或財物損失時，就可以透過個人責任險的規劃，來轉嫁這些無所不在的風險，真正做到全天候、隨時隨地的防護保障。

個人責任險雖是最基本的保障，但保費卻相對經濟、保障額度和範圍可以很大。南山產險的個人責任險金千萬專案，依每一次事故保險金額的不同，分為1,000萬元及2,000萬元兩種方案。

以每次事故保險金額1,000萬元的方案A為例，年繳保費只要1,200元；方案B則是每一次事故保險金額2,000萬元，年繳保費僅1,591元，意即每日平均只要不到5元的銅板價，就可擁有最高2,000萬元高額保障。

保戶若不慎因意外事故造成別人受傷、死亡或財物損失，需負擔賠償責任時，每次事故自負額2,000元，除了擁有千萬的高額保障之外，還有住院慰問金每人5,000元、身故慰問金每人5萬元，保險期間慰問金累計限額50萬元之保障，15足歲至65歲皆可投保。

金千萬專案的保障範圍擴及無須領用牌照的機動車輛，電動自行車的價格相對電動機車較低，不用掛牌、無須考駕照，成為許多學生族或菜籃族的短程代步工具。

2020年內政部警政署資料統計，近五年自行車肇事件數增加33.47個百分點，其中，電動自行車的肇事件數更在五年內增加了16.38個百分點，可見其騎乘風險並不低。

南山產險的金千萬專案，保障範圍擴及自行車或電動自行車，提供的保障範圍更廣，保障額度也更高。

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