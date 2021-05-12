新台幣早盤貶值1.8分 一度觸及27.97元
新台幣今（12）日早盤以27.96元兌1美元，貶值0.8分開出；台股早盤以16,515.88點開低，新台幣雖一度轉為升值，但早盤再度貶至27.97元兌1美元，貶值1.8分。
美股周二跌多漲少，道瓊工業指數下跌473.66點，收在34,269.16點，跌幅為1.36%；標普500指數下跌36.33點，收4,152.1點，跌幅0.87%；那斯達克指數下跌12.43點，收13,389.43點，跌幅0.09%；費城半導體指數漲幅0.3%。
美股周二僅費城半導體指數收紅，台股早盤開低，一度下滑至16,243.18點，新台幣早盤以貶值開出，一度轉升至27.938元兌1美元，升值1.4分，早盤一度觸及27.97元兌1美元，貶值1.8分。
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