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基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

印度疫情嚴峻 豐泰啟動印度廠自主停工10工作天

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
印度新冠肺炎疫情嚴峻。法新社
印度新冠肺炎疫情嚴峻。法新社

印度新冠肺炎疫情嚴峻，豐泰（9910）宣布，自今（12）日起印度3處廠區自主性停工10工作天，相關的產能由其他海外廠支應；台股今日早盤大跌，豐泰以203.5元開高，早盤漲幅2.98%。

豐泰表示，印度廠區主要生產簡單的鞋款，3處工廠鞋類生產線占總產能超過20%，停工10天的產能將由其他海外廠支應。

印度政府並未因應疫情執行大規模封城計畫，豐泰說，考量防疫及維護員工健康 ，決定讓印度合計3處廠區自主停工10工作天至5月23日。

豐泰為耐吉（Nike）主力代工廠，今年第1季營收 193.37 億元，毛利率24.42%，稅後純益 16.4 億元，季增 35.54%，年增 28.9%，每股純益 1.86 元。

印度 豐泰

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