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基隆傳出確診個案？基市府：由中央說明 將全市大消毒

基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

富邦期貨：投資人宜善用期權 進行投組避險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）

近期基礎金屬、能源及農產品等大宗商品價格高漲，持續為通膨上升帶來壓力，周二美股早盤科技及半導體類股再度領跌，並且擴及金融、能源及工業類股，衝擊道瓊指數收盤重挫近500點，不過科技類股尾盤在Amazon及Netflix帶領下反彈，那指幾乎收斂全部跌幅，費半則是溫和收高。

國內疫情升溫重創多頭信心，電子股暴跌，傳產指標標如鋼鐵及航運股亦面臨獲利了結賣壓，電子及傳產同步轉弱，台股短線缺乏強勢類股支撐，加上技術面以逾 7,000 億的天量跳空下挫，短線上檔套牢壓力大，投資人宜善用期權進行投組避險。

（富邦期貨提供）

台股 疫情

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