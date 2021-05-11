領先同業 元大金控CSR報告書七年連莊通過驗證

元大金控（2885）長期重視企業永續發展，積極呼應金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案2.0」，在2020年企業社會責任報告書中，除採用AA1000 Type 2(當責性原則及績效資訊查證)中度保證等級，並參考氣候相關財務揭露建議(TCFD)及永續會計準則(SASB)等國際準則規範，強化ESG資訊揭露，回應利害關係人關心議題。今日由國際機構英國標準協會(BSI)東北亞區總經理蒲樹盛代表頒發證書，元大金控董事長申鼎籛代表接受證書，這也是元大金控CSR報告書連續七年通過BSI驗證。

元大金控所發布2020 CSR報告書，依循「2021-2025集團永續發展策略藍圖」，訂定短、中、長期目標與行動方案每年追蹤檢視，並以具體行動回應聯合國永續發展目標(SDGs)，報告書內容不僅符合國際趨勢且具有前瞻性，每個階段藉由透明的資訊揭露，展現元大永續作為成效，並強化企業與社會責任的連結。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛表示，元大金控將符合ESG面向的多項永續標準精神，深植元大集團永續核心價值，並將核心理念傳遞至各子公司。BSI多年CSR查證觀察，元大藉由導入國際溫室氣體盤查、環境及能源管理標準，持續經由第三方驗證持續改善、累積經驗，印證在CDP碳揭露專案創下集團歷年評分最佳成績、超前創新綠電及減碳成效，更將ISO 20400永續採購及ISO 14046水足跡標準查驗證範圍擴及全台，其永續成效充分落實元大高層領軍的「掌握先機」、「專注績效」、「創新價值」三大核心價值，明確回應國內永續治理要求及國際永續發展目標。

元大金控集團致力推動永續發展過程中，創下許多金融業首例，包含推動「內部碳定價機制(Internal Carbon Pricing , ICP)」、倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)、自願遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求、簽署「再生能源購電協議」(PPA)以及營業據點100%使用綠電；期盼這些「率先投入」的作為能帶動上下游合作夥伴共同關注永續議題，攜手打造永續的金融服務，也為元大建立永續的經營管理與服務模式。

以企業永續經營為目標，元大金控持續落實企業社會責任為主要策略思維，秉持以「亞太地區最佳金融服務提供者」，追求長期股東最大價值，同時也與各利害關係人共同肩負起企業公民的責任，發揮正向影響力，善盡企業社會責任並對環境關懷奉獻心力。

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