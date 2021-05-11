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日盛金控工會團體協約版本 同步寄發富邦金、金管會

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

日盛金控（5820）員工爭權益，繼日盛銀行工會提出團體協約要求勞資協商後，新成立不久的日盛金控暨子公司工會，今天也趕緊將其所提出的團體協約版本，同步掛號寄發給富邦金（2881）、金管會勞動部等。團體協約版本基本參考日盛銀，即主張優於勞基法計算離退金，以及三年工作權不變的考慮期。

日盛金暨子公司工會於4月30日取得台北市政府勞動局登記證書後，即火速研擬團體協約版本，於10日將團體協約送達日盛金控與旗下各子公司，並於今天掛號郵寄團體協約提供給金管會、台北市勞動局、勞動部、全金聯以及富邦金控各子公司等相關單位。

日盛金工會指出，團體協約主要有兩大訴求，一是對合併後仍想繼續留下來工作的員工應給予機會，給予一定年限的合理適應期；二為對合併後離職員工，應全面提供優離、優退方案，保障全體員工權益。期盼富邦金能於後續協商會議中，正視團體協約內容，了解工會訴求及員工心聲，雙方能有良好互動及充分溝通，早日完成協商，以安定日盛金控員工心情。

富邦金控 勞動部 金管會

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