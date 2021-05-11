痛快剪四張卡！卡友吐這間信用卡服務爛爆「想怒剪」

你有很多張信用卡嗎？現今各信用卡公司都有不同的優惠搭配，有些適合看電影、有些適合網購、有些則享現金或點數回饋。一名卡友表示，自己近日終於剪掉用了20年的花旗卡，並表示自己是理財白癡，不太適合用多張信用卡，因此今年一口氣剪了四張，不禁讓他直呼「痛快」。想不到吸引不少花旗卡友大吐苦水，紛紛表示「花旗超爛，客戶資料外洩的很嚴重」。

網友在臉書「爆怨公社」表示近日終於剪了花旗卡，指出自己平時工作忙，一年大概會有一次忘記繳費，不過這張用了20年的花旗卡「只要過期一天就算逾期」，剪卡後終於「不用再為了逾期滯納金產生裂痕」，指出身為理財白癡的自己今年已剪了4張卡「也算痛快了」。這篇貼文意外引來其他花旗卡友共鳴，指出「花旗不給帳單不傳訊息，還要自己去開app看哪時繳，常注意就飽了」、「app真的難用、服務真的很糟，優惠也少的無感」。

有網友針對花旗的信用卡服務表示「花旗真的超爛，幾乎天天打來推銷」、「真的很硬，怒剪」、「app宇宙難用，被罵爆也打死不改版，活該台灣市場做不下去」，卡友們認為，花旗的繳費方式麻煩「銀行少又遠」，除此之外，滯納金和逾期費用規定也很硬，「過幾分鐘照樣過期」，紛紛表示也想要剪掉手中的花旗卡。

不過也有人為花旗平反，認為花旗卡「用高鐵停車可無限折抵超好用」，並表示很少遇到推銷的問題，卡友表示：「看來花旗對我比較優待，去電態度良好而且莫名其妙的接通速度都很快。」至於「滯納金」的問題，卡友則指出可以打去和客服反應，通常可以取消，而逾期繳費的問題，其實也可以用自動扣繳的方式避免。

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