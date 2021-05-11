14家金控4國銀底下創投 未來金管會可以金檢

政府為加速振興階段經濟動能，財政部提出「公股攜手，百億創投」投資方案，不過擔心轉投資創投事業業務發展風險恐怕「外溢」至母公司，金管會銀行局發函給14家金控與4家銀行，要求訂定內控管理機制，自訂投資限額並報金管會，同時需與合資對象約定，要讓金管會進行金檢。

金管會銀行局表示，有鑑於近年來金融控股公司、銀行或轄下子公司轉投資之創業投資事業或其管理顧問事業業務持續成長，金控、銀行有必要確保所轄創投相關事業之經營風險，不外溢至金控集團轄下其他子公司或母公司，以及檢視所定內部控制及風險管理制度足以作為其業務拓展之基礎。

同時銀行局也說，考量如需擴增辦理創投基金籌集業務，請金控或銀行斟酌自身集團業務拓展需求、創業投資基金籌集經驗等因素，應訂定相關內部管理相關機制。包括訂定集團對創投相關事業總暴險限額、創業投資基金籌集業務（政策、對象及限額），並充分了解商品、客戶、防洗錢資恐及利益衝突防範、利害人關係訂定控管措施。最後是需與合資對象約定同意金管會對具控制力之創投相關事業辦理金融檢查。

銀行局副局長林志吉表示，目前16家金控中只有台灣金控與日盛金控2家沒有創投子公司， 其他14家都有創投事業子公司，合計實收資本額543億元。目前已有金控來詢問且有幾家金控已經有開辦過擴大籌集的業務。

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