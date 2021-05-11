獨家／疫情嚴峻 台銀取消大型會議、啟動異地辦公

台灣正式進入社區感染期，國銀龍頭台灣銀行「超前部署」、採取更嚴格的防疫措施。台銀董事長呂桔誠今（11）日傍晚5點召集會議，宣布採取「比指揮中心更嚴格的防疫標準」，即日起台銀50人以上會議停辦，室內會議與活動人數限制在50人以下，教育訓練延期、取消或改採視訊，防疫力求滴水不漏。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，即日起至6月8日共4周，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，即日起到6月8日停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

因應疫情警戒升至二級，呂桔誠今天下午5點半召開臨時會議，宣布台銀防疫措施全面升級，包括50人以上會議停辦、室內的會議跟活動參與人數限制在50個人以下，大型的教育訓練延期、取消或改採視訊，董事會與常董會也改採視訊方式進行。

另外，台銀早在5月4日起便陸續啟動異地辦公，至昨（10）日為止，累計有281位同仁分散到25個據點辦公，台銀並指出，若未來疫情警戒持續升級，內部已建置好資訊系統，必要時，行員可啟動居家辦公，確保銀行服務不中斷。

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