金管會中小企放款目標出爐 首季1,534億元達成率過半

金管會今（11）日公布今年中小企業放款目標出爐，訂3,000億元跟去年目標一樣，同時據統計，截至3月底止，今年第1季對中小企業放款新增1,534億元，達成率為51.15%。個別銀行方面，首季增加金額最多的前三大分別為國泰世華銀行、華南銀行及兆豐銀行。

同時國內新冠疫情未擴大，中小企業紓呆力道減緩，金管會統計，今年3月國銀對中小企業放款689.89億元，雖然高於今年一月的309億元 、二月的534.64億元，但是跟去年下半年單月動軌在千億元以上，今年紓困金額並不算高。

同時金管會統計中小企業放款累計1~3月新增1,534億元，跟2020年1~3月新增1,056億元增加478億元，主要是因為新冠疫情從2、3月開始全球漫延，政府通過擴大紓困補助方案從3月開始所致，去年首季基期相對較低。

銀行局副局長林志吉表示，據金管會今（11）日公布統計，截至3月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆9,658億元，較上月底增加689.89億元，去年3月同期放款是799.16億元，因此年減13.67%。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境，今年放款目標跟去年一樣訂為3,000億元，因此截至首季為止，達成率已過半。

此外，林志吉進一步說明，今年前三月放款中小企業金額最多的前三大銀行，包括國泰世華銀以188億元最多，華南銀行以178億元排名第二，兆豐銀放款169億元排名第三高。第四是永豐銀的123.8億元。

銀行局資料亦顯示，3月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.13％，較上月底之比率增加0.25個百分點；占民營企業放款餘額比率為69.06％，較上月底增加0.23個百分點；另110年3月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.34％，與上月底相同。

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