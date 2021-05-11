國泰金啟動分批居家辦公 法說會改網路直播

為配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒標準至第二級，國泰金控（2882）傍晚緊急宣布自明日起啟動以下防疫升級措施，包括立即啟動異地、居家分批辦公，另外實體活動人數上限室外為200人、室內為50人，比防疫中心規定的室外500人及室內100人活動停辦還嚴格。

此外，國泰金也表示，6月股東會相關活動防疫措施，目前尚在規劃中。至於5月17日法說會，國泰金今（11）輸入公開資訊觀測站發布重大訊息，指中文場與英文場皆採電話會議暨網路直播進行。將公布2021年度第1季營運概況。

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