LINE Bank開戶 「分享好友」遭質疑 LINE Bank回應了

純網銀LINE Bank（連線銀行）開戶須 「分享好友」，遭到立委江永昌質疑合理性，LINE Bank今（11）日提出詳細說明。

江永昌日前在財委會上質疑，客戶開戶時，LINE Bank要求須提供客戶在LINE的好友資料、群組資料給LINE Bank，沒有讓客戶不同意的按鈕？

對此，LINE Bank說明，客戶於LINE App進入LINE Bank服務入口申請開戶，如果不同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定，可於開戶流程時，點選下方之「取消」，隨後跳出銀行服務，無法繼續開戶流程。

客戶於LINE Bank App進行開戶，如果不同意LINE的資料提供相關條款，可以點選「取消」，之後可繼續下一步開戶流程。

另外，LINE Bank於LINE Bank App有提供是否同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定之選擇權予客戶，客戶於開戶後隨時可以取消綁定或重新恢復綁定。

因客戶使用LINE Bank金融服務時，業務推廣所回饋予客戶的LINE POINTS，需經由綁定LINE帳號而取得，如客戶於開戶時不同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定，客戶將無法得到因業務交易回饋之點數。

至於LINE Bank何以向開戶人要求提供於LINE的相關好友資料? 開戶人為何一定要提供? LINE Bank要開戶人之好友資料，目的是什麼?

LINE Bank說明，主要是因為該行提供「LINE好友轉帳」功能，讓客戶可以自行從其LINE好友名單，選擇欲轉帳之好友。因此，於開戶時，客戶須同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定，同時將其好友之LINE相關資訊提供予該行。

客戶如於開戶過程中點選「取消」，不同意LINE的資料提供相關條款，LINE因此並沒有將其好友相關資訊提供予該行。

LINE Bank強調，並未強制要求客戶一定要同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定。雖然無「LINE好友轉帳」服務，但仍可以經由「銀行帳戶轉帳」及「QR code轉帳」等功能，進行轉帳交易。

商品推薦