金融業重災區！疫情二級警戒 贊助賽事改閉門損千萬

宜蘭今（11）爆出5例本土病例，感染源不明，疫情指揮中心今緊急宣布本土疫情進入社區感染，公布防疫要點，其中停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動至6月8日，影響中華職棒與籃球冠軍賽開放活動規定。

中職金日傍晚宣布下修進場觀眾人數，台灣新職籃P.LEAGUE+則直接砍掉後面5場冠軍賽觀眾入場觀賽、改為閉門比賽，一場職棒或籃球冠軍賽門票收入至少是數百萬元起跳，估計衝擊門票收入是數千萬元起跳，並打亂行銷計畫，讓金融業叫苦連天。

擁有多家金融業贊助球隊比賽的台灣新職籃P.LEAGUE+今日下午4點緊急宣布，5月13日起的3場比賽改為閉門比賽、不對外開放，如果有需要的後續5/21與5/23兩場比賽，也將進行閉門比賽。

影響的包含台新銀贊助的台新夢想家以及富邦金控的台北富邦勇士兩個球隊比賽門票收入，門票全退估計至少立損數千萬元。

根據球隊公布，P.LEAGUE+前兩場冠軍賽門票收入兩戰達1,400萬元，前兩場比賽都是滿座7,000人，後續冠軍賽門票全面退票，估計門票收入損失將會是千萬元起跳。

一名相關金融業主管表示，投資運動賽事原本就有很大的行銷目的，希望黏著客戶，如果門票收入取消，將打亂行銷計畫，會有很大的衝擊影響，後續行銷計畫可能將重新調整，讓金融業叫苦連天，希望疫情趕快過去，6月8日後可以恢復正常運動賽事。

金融業近年積極贊助體育賽事，如果如果本土疫情擴大繼續延燒，運動賽事全部改為關門比賽，金融業恐將成最大重災區，包含台新銀、富邦金（2881）、中信金（2891）、日本樂天等金融業者全都在受災戶區。

後續還有5月樂天桃猿將舉辦三天的2021動紫音樂季，富邦悍將將舉辦悍將中學主題日，年度大主題是否配合政策，如果限縮觀眾入場，同樣會影響到收入。

樂天桃猿由日本樂天入主，富邦悍將則是富邦金控，以及中職運動中的中信金的中信兄弟象隊，如果運動賽事因疫情管控，恢復到去年疫情爆發時候光景，都會衝擊球隊門票收入。

去年新冠肺炎疫情開始爆發，中職開賽後，初步先以關門球賽開打。根據估計，中職如果改為閉門比賽，一場球賽可能至少短少約數百萬元收入。

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