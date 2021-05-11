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疫情警戒升級 金管會：即日起進銀行等4場所強制戴口罩

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

為配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒標準至第二級，因此金管會今（11）日提醒金融機構落實防疫。即日起要求民眾進入銀行、券商、保險公司、信用社等營業場所強制配戴口罩，並確實量體溫。

二是配合原則停辦室外500人以上、室內100人人以上的集會活動。

因此證期局副局長郭佳君今日表示，即將邁入股東會旺季，股東會公司召開股東會相關作業，集保訂定作業指引，有提到必要時，公司擬定公司場地備援方案，今日中心發揮，室內100人要停辦，因此各公司擬閜關備援方案，股東人數會超過100人時，要建置備用會場，要引導股東進入備用會場，也要注意相關連線設備，在場股東都可行使股東權。投資人行使股東權不是只有出席股東會，建議改用電子投票，若要親自出席，也要遵守相關規定。去年股東會時間有42家公司股東會是超過100人，需採備用場地。目前開過股東會僅27家。

三是各金融機構如採行居家辦公、分后或異地辦公，請強化內控機制，依銀行公會及保險業資安規範，確實落實內控制度有效性。

銀行局副局長林志吉表示，銀行要訂定災害應變措施，成立指揮中心，確保營運不中斷。要每周統計出勤狀測，防疫持續工作，各銀行要視疫情發展，依衛福部指引，視疫情滾動式檢討。目前居家辦公與異地辦公的銀行，截至5月6日為止，異地辦公國銀（總行部份單位）有11家、外銀陸銀有4家；居家辦公國銀有5家、外銀陸銀有13家。

四是各融機構應經常實施辦公環境又營業場所消毒工作，如有確診或疫情要立即通報並做妥適隔離，消毒處置。林志吉說，北富銀行內湖分行有確診者去過，目前營運正常，有接觸的行員採居家辦公14天，由其他分行行員支援。

股東會 疫情 居家辦公

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