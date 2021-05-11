國內債市榮景難延續 中華信評：新債發行量不易創新高

中華信評今（11）日發布報告指出，去年因疫情導致全球低利率環境，為去年債券市場發行量飆高的最主要外在因素，儘管疫情至今仍未全面受到控制，但市場的普遍認為最糟的情況已過去，加上各國央行無進一步調降利息的空間，預期自去年以來國內債市呈現的榮景恐難延續至 2021 年。

中華信評副總經理王張財指出，新冠肺炎疫情已在疫苗逐步推出的情況下初露曙光，加上全球的貨幣政策幾無進一步寬鬆的空間，因此即便目前的低利率環境將會至少延續至 2022 年，預計2021 年的國內新債發行應不易繼 2020 年後再創高峰。王張財預期，整體債市的情勢亦應不至明顯反轉，而是將會維持在略低於去年全年發行量的水準

該篇報告指出，去年在利率環境創歷史新低的刺激下，國內多家大型企業發行逾新台幣 200 億元的公司債，企業為借新還舊、充實營運資金以及配合未來資本支出需求，原本即有其基本的發行需求，加上這類大型企業發行的長天期公司債，往往十分受到國內壽險公司的青睞，因此預估這一類企業的發債動能應會隨著整體利率環境持續偏低而延續至 2021 年。

另外在金融債券方面，王張財則表示，儘管國內銀行的資本適足率多已達到健全水準，然而在低利率的帶動下，2020 年金融債券的整體發行量仍較前一年微幅增加，尤其是國內銀行業者為確保能在疫情期間為其風險性資產提供足夠的資本緩衝，也趁此機會發行屬於混合型資本的金融債券。

而在國際板債券的新債發行方面，王張財表示，即使利率環境持續偏低，今年國際板債券的發行動能將因贖回量減少，以及美元債的殖利率有可能攀升而略低於去年時的水準。

2020 年國內企業及銀行響應政府的綠色能源政策，經由發行綠色債券跨足包括可再生能源、污染防治設施及溫室氣體減量在內的綠色商機。永續發展債也在國內問世，其中中國信託商業銀行及永豐銀行分別在去年度發行了新台幣 10 億元的永續債，成為國內發行此類債券的先驅。

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