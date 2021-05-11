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金融業今下午緊急舉行防疫會議 國票金內部防疫升級

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

疫情指揮中心今（11）日宣布疫情升級至第二級，進入社區感染，有金控今日緊急下午舉行開防疫升級措施會議。守護員工以及配合政府政策，據了解，國票金（2889）內部今日下午舉行防疫升級措施會議，宣布防疫升級，給出6大注意事項，即日起開跑，至於週四（13）日原本要舉行的樂天銀攜手Pi拍錢包記者會，也正在緊急討論是否持續舉行。

國票金控今日開完會議後，據了解，對同仁發出以下通知：

指揮中心今天召開說明會確定本日本土感染案例單日達七例，為自2020新冠肺炎感染起本土感染最高案例之單日，已進入社區感染，進而提升疫情警戒至第二級，

謹 遵奉首長指示，提醒各位長官同仁「防疫措施及社交距離注意事項」，敬請配合辦理，謝謝。

(一) 全體同仁進入本金控大樓及公司辦公區域工作，每日仍應配戴口罩及配合上午及下午量體溫及務必使用酒精性乾洗手液。

(二) 全體同仁於個人座位區工作時，可卸下口罩，但遇有他人因洽公接近時，雙方應自主維持適當之社交距離，如有必要，仍應即時配戴口罩進行討論及互動。

(三) 各項會議召開時或於密閉空間進行討論時仍應配戴口罩出席。

(四) 訪客(如:客戶、廠商、顧問等)進出本公司仍需配戴口罩，並配合量體溫及使用酒精性乾洗手液，另需留存所有訪客實名紀錄(包括姓名、連絡電話及住址)。

(五) 減少外部訪客不急需之拜會行程。

(六) 請全體同仁持續注意衛福部防疫訊息，若與疫情病患或隔離者有接觸史，請盡速回報行政處，以降低病毒及細菌的感染風險，保護自身及共事同仁們的健康。

口罩 疫情 國票金 國票金控

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