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外資大逃殺 新台幣重貶1.36角、收27.952元
外資落跑，台北股匯今（11）日上演大逃殺戲碼，新台幣匯率自前一日的近24年高點滑落，今日終場重挫1.36角 ，收在27.952元，為近一周低點，台北外匯經紀公司成交量12.63億美元。
新台幣匯率早盤微幅走揚，隨後因台股重挫、外資撤出由升翻貶，匯銀主管說，外資今日大賣台股逾400億元後也確實匯出資金，新台幣匯率今日盤中最低貶至27.979元，最多貶值1.63角，終場貶值1.36角，收在27.952元。
台股殺聲震天，今日開低走低，終場以16,583.13點作收，下跌652.48點，為史上第三大單日跌點，成交量7,148.35億元，創歷史天量。其中，外資及陸資（不含外資自營商）大幅賣超423.87億元。
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