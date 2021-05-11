快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

開發金新經營團隊 風控長、營運長7月報到

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

開發金控（2883）總經理龐德明（Steve Bertamini）今天下午在開發金法說會上宣布，新經營團隊還將有兩位高階主管預定7月加入，分別為風控長David Thomas，以及營運長林德雲。

開發金4月底董事會已經通過林德雲人事案，但林德雲目前還在香港，考量疫情等其他因素，董事會通過其人事案時，並沒有確定報到時間。龐德明今天則是宣布7月林德雲與David Thomas將到任。

龐德明今天法說會再度重申他早前已宣布的開發金五大策略，並介紹其五大策略推手，也就是包含四家子公司總經理在內的相關高階經理人，連同他本人共計15位推手，其中，由龐德明陸續挖來的國際人才就有八位。

開發金控 法說會 疫情

延伸閱讀

金控前四月大賺2,500億 創新高

彰化公共單車交接 恐7月現空窗

mini LED面板供貨短缺影響 新款iPad Pro 12.9版本至少要等到7月前後才出貨

台南中山路、西華南街路口機車每天違規破2百件　7月起科技執法正式開罰！

相關新聞

外資大逃殺 新台幣重貶1.36角、收27.952元

外資落跑，台北股匯今（11）日上演大逃殺戲碼，新台幣匯率自前一日的近24年高點滑落，今日終場重挫1.36角 ，收在27....

金管會：即日起民眾進銀行強制戴口罩

因應本土疫情升級，金管會今宣布，即日起民眾進入銀行、券商、保險公司、信合社等，必須強制配戴口罩並確實執行體溫量測等防疫措...

加密貨幣百百種 比特幣討論最熱、奇亞幣異軍突起

加密貨幣的熱潮持續延燒，不少投資客看好加密貨幣的前景，紛紛投入此市場，如特斯拉CEO馬斯克就投入大量資金在加密貨幣上，日...

兩保險公司給保經代額外佣酬 保險局開罰共890萬

金管會保險局今針對富邦人壽、和泰產險，不當支付額外佣酬給保經代通路業者，尤其和泰產險被發現額外給付佣金以外的報酬給錠嵂保...

你不知道的彭淮南！14A總裁天天報到、回憶在此上演

在哪可以「堵」到中央銀行前總裁彭淮南？答案很簡單，每天清晨，到有「北市之肺」之稱的大安森林公園，就能看到彭淮南早起運動的...

新台幣早盤升值1.6分 一度觸及27.8元

新台幣今（11）日早盤以27.84元兌1美元，貶值2.4分開出；台股早盤以17,137.19點開低走低，早盤大跌，新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。