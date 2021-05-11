開發金新經營團隊 風控長、營運長7月報到

開發金控（2883）總經理龐德明（Steve Bertamini）今天下午在開發金法說會上宣布，新經營團隊還將有兩位高階主管預定7月加入，分別為風控長David Thomas，以及營運長林德雲。

開發金4月底董事會已經通過林德雲人事案，但林德雲目前還在香港，考量疫情等其他因素，董事會通過其人事案時，並沒有確定報到時間。龐德明今天則是宣布7月林德雲與David Thomas將到任。

龐德明今天法說會再度重申他早前已宣布的開發金五大策略，並介紹其五大策略推手，也就是包含四家子公司總經理在內的相關高階經理人，連同他本人共計15位推手，其中，由龐德明陸續挖來的國際人才就有八位。

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