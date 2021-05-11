開發金新經營團隊 風控長、營運長7月報到
開發金控（2883）總經理龐德明（Steve Bertamini）今天下午在開發金法說會上宣布，新經營團隊還將有兩位高階主管預定7月加入，分別為風控長David Thomas，以及營運長林德雲。
開發金4月底董事會已經通過林德雲人事案，但林德雲目前還在香港，考量疫情等其他因素，董事會通過其人事案時，並沒有確定報到時間。龐德明今天則是宣布7月林德雲與David Thomas將到任。
龐德明今天法說會再度重申他早前已宣布的開發金五大策略，並介紹其五大策略推手，也就是包含四家子公司總經理在內的相關高階經理人，連同他本人共計15位推手，其中，由龐德明陸續挖來的國際人才就有八位。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言