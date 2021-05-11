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一銀拚高階財管 將派人至新加坡受訓

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

高階財管第一批獲准開辦的銀行紛紛開業，第一金控（2892）子公司第一銀行於第二波開放申請首日就向金管會遞件申請，同時積極展開準備工作，也成立新專責單位「高資產業務部」，並將派人至新加坡取得私人銀行業務相關專業認證，以達國際標準。

第一銀行指出，高資產客戶數年成長率達9%，多為白手起家中小企業主，通常他們最關心的三大議題，分別為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」，以及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」，該團隊將集結專業及經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家等，以客戶需求為中心，提供最佳的解決方案。

此外，第一銀行認為，創富也是高資產客戶關切的重點，因此除本身專業的產品分析及操作投資團隊，同時也規劃與外部專業投資研究顧問機構合作，引進專家市場觀點，並透過演算法，提供客戶最有效率的投資組合藍圖建議，藉銀行本身的企業融資優勢，滿足高階財管客戶的各項需求。

金管會透過「境外資金匯回專法」及推動「財富管理新方案」，期望臺灣能媲美星港，並經由財管新制吸引資產億元以上高階客戶。

第一銀行 金管會

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