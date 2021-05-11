你不知道的彭淮南！14A總裁天天報到、回憶在此上演

在哪可以「堵」到中央銀行前總裁彭淮南？答案很簡單，每天清晨，到有「北市之肺」之稱的大安森林公園，就能看到彭淮南早起運動的身影；對彭淮南而言，這裏不只是一個用來快走、散步的公園而已，在過去的數十年，有許多令人感動且溫馨的人事物情誼在此上演，成為彭淮南珍藏的回憶。

央行小編曾透露，大安森林公園對於彭前總裁而言，不僅止於健行而已，有更多相關人事物的情誼存在。在溫馨的大安森林公園，除了與老友的點滴回憶外，不時還會有許多市民朋友向彭前總裁打招呼，有人噓寒問暖；這些在大安森林公園與老友、市民的互動，都讓彭淮南覺得很感動。

除此之外，彭淮南與故中央研究院院士胡勝正相交近30載，他每次到大安森林公園總會勾起對胡院士的懷念。據瞭解，胡院士生前常與彭淮南在大安森林公園一起健行，之後再相偕到當時信義路上（近新生南路）的星巴克用早餐。

2018年2月14日，胡勝正與彭淮南共同出席總統府的財金會談時，胡院士曾當面送給彭淮南一張賀年卡，親筆寫著「總裁，感謝您對台灣經濟的傑出奉獻，您設定的貨幣政策框架，使台灣經濟得以穩定發展；也感謝……。期待在春暖夏至時節，在大安公園再相見。祝新春愉快！勝正」。只是怎料當年(2018)年7月10日胡勝正即與世長辭，留給彭淮南永遠無法再與他同在大安森林公園健行的遺憾 。

彭淮南也很關心大安森林公園的花草樹木與設施，他每到大安森林公園健行時，若發現缺一塊草皮或少一塊紅磚沙，都會向台北市政府反應；2013年還曾與台北市前市長郝龍斌共同植下樟樹，郝市長稱讚他是公園的守護神、最熱心的市民。

2018年10月時，彭淮南也參加大安森林公園鳳頭蒼鷹紀錄片首映會，他當天致詞表示，鳳頭蒼鷹是台灣唯一能在都市內公園繁殖的猛禽，近年大安森林公園內時可見其蹤影，實為市民之福；大安森林公園中，「鳥類都不怕人，人鳥可以共存」，彭淮南並由此引申，人類亦應和平共存，「拳頭大的人，不應該霸凌弱小」。

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