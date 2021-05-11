手術住院費用高 50歲以上終身醫療險投保率卻僅23%

您距離50歲還有幾年？有人說，50歲象徵邁入人生下半場，要比的不是財富與名利，而是健康。從南山人壽的統計資料發現，擁有終身醫療險保障的保戶中，50歲以上的滲透度僅23%，為各年齡層中最低。南山人壽建議，青壯年族群應及早準備日額、手術二合一保障以及特殊醫材的補助保險金保障，才能在疾病或意外來臨時，臨危不亂，維持優雅從容的自在人生。

衛福部統計資料顯示，近三年平均住院人次、住院花費、平均住院天數等項目，以45歲以上國人較多，平均住院天數為11~12天，其中45歲~59歲者住院天數最長，而45歲以上平均每次住院花費11.2萬至14.8萬元不等。然而，南山人壽內部的調查數據卻發現，終身醫療險的保障涵蓋比例隨年齡遞減，當中又以50歲以上的保戶，滲透度僅23%為最低，凸顯出國人在醫療支出、醫療需求越來越高的同時，保障反而相對不足。

此外，近年醫療科技進步，各種新式手術不斷出現，採外科手術方式治療日益盛行，以致門診及住院手術人次年年增加，據衛福部統計2019年的特殊醫材項目使用次數，國人進行人工水晶體植入手術者(俗稱白內障手術)，達24萬多人次，而人工膝關節以及人工髖關節置換手術，分別為6萬8千多人次和2萬8千多人次，以上三種手術之自費費用金額從３萬到11萬元不等，所費不貲且健保給付有限，一般民眾若要負擔上述所提之手術項目的費用，經濟負擔不小。

為陪伴青壯年族群拚健康，在面臨上述住院或手術等狀況時，不會手足無措，南山人壽進一步提出投保建議，以新推出的「南山人壽溢心守護終身醫療保險(HPHI) 」為例，其醫療保障額度每單位最高新台幣200萬元，繳費分10/20/30年期，投保年齡最高可達70歲，給付項目包含：每單位1,000元/日或1,500元/日的住院日額保險金、每單位3,000元/日之加護病房暨燒燙傷中心暨負壓隔離病房醫療保險金、1480項手術醫療保險金、36項特定處置醫療保險金、創傷縫合處置保險金、８項特殊醫材的補助保險金、祝壽保險金、所繳保險費的退還或身故保險金或喪葬費用保險金。以上具備住院日額給付及手術二合一保障、特殊醫材補助保險金的防護網，可減輕醫療支出負擔，聰明規劃完善的保險保障，才能讓自己或家人擁有最有力的終身「醫」靠。

同時，「南山人壽溢心守護終身醫療保險(HPHI) 」還具備外溢機制，只要平時屬於注意自身健康狀況，並於第2保單年度第8個月起進行體檢後且體況達標者，自第三保單年度起，還享有健康促進增額保障，南山人壽希望，能透過保障商品的健康促進機制特色，與保戶一起保持身體健康，兼顧風險保障規劃，才能實現各種人生的可能。

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