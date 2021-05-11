快訊

評／群聚、官僚...疫苗製造大國印度，救得了自己嗎？

松山之亂偵結！前所長、巡佐獲緩起訴 10名黑衣人僅起訴1人

手術住院費用高 50歲以上終身醫療險投保率卻僅23%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

您距離50歲還有幾年？有人說，50歲象徵邁入人生下半場，要比的不是財富與名利，而是健康。從南山人壽的統計資料發現，擁有終身醫療險保障的保戶中，50歲以上的滲透度僅23%，為各年齡層中最低。南山人壽建議，青壯年族群應及早準備日額、手術二合一保障以及特殊醫材的補助保險金保障，才能在疾病或意外來臨時，臨危不亂，維持優雅從容的自在人生。

衛福部統計資料顯示，近三年平均住院人次、住院花費、平均住院天數等項目，以45歲以上國人較多，平均住院天數為11~12天，其中45歲~59歲者住院天數最長，而45歲以上平均每次住院花費11.2萬至14.8萬元不等。然而，南山人壽內部的調查數據卻發現，終身醫療險的保障涵蓋比例隨年齡遞減，當中又以50歲以上的保戶，滲透度僅23%為最低，凸顯出國人在醫療支出、醫療需求越來越高的同時，保障反而相對不足。

此外，近年醫療科技進步，各種新式手術不斷出現，採外科手術方式治療日益盛行，以致門診及住院手術人次年年增加，據衛福部統計2019年的特殊醫材項目使用次數，國人進行人工水晶體植入手術者(俗稱白內障手術)，達24萬多人次，而人工膝關節以及人工髖關節置換手術，分別為6萬8千多人次和2萬8千多人次，以上三種手術之自費費用金額從３萬到11萬元不等，所費不貲且健保給付有限，一般民眾若要負擔上述所提之手術項目的費用，經濟負擔不小。

為陪伴青壯年族群拚健康，在面臨上述住院或手術等狀況時，不會手足無措，南山人壽進一步提出投保建議，以新推出的「南山人壽溢心守護終身醫療保險(HPHI) 」為例，其醫療保障額度每單位最高新台幣200萬元，繳費分10/20/30年期，投保年齡最高可達70歲，給付項目包含：每單位1,000元/日或1,500元/日的住院日額保險金、每單位3,000元/日之加護病房暨燒燙傷中心暨負壓隔離病房醫療保險金、1480項手術醫療保險金、36項特定處置醫療保險金、創傷縫合處置保險金、８項特殊醫材的補助保險金、祝壽保險金、所繳保險費的退還或身故保險金或喪葬費用保險金。以上具備住院日額給付及手術二合一保障、特殊醫材補助保險金的防護網，可減輕醫療支出負擔，聰明規劃完善的保險保障，才能讓自己或家人擁有最有力的終身「醫」靠。

同時，「南山人壽溢心守護終身醫療保險(HPHI) 」還具備外溢機制，只要平時屬於注意自身健康狀況，並於第2保單年度第8個月起進行體檢後且體況達標者，自第三保單年度起，還享有健康促進增額保障，南山人壽希望，能透過保障商品的健康促進機制特色，與保戶一起保持身體健康，兼顧風險保障規劃，才能實現各種人生的可能。

保險金

延伸閱讀

三明治世代的照顧難題 ／專業長照、家人陪伴 有利父母老後照顧

男子間歇性斷食 人沒瘦到還得了急性膽囊炎

幫他找回家的路 南投農地白骨曝關鍵特徵盼指認

阿扁躺病床變電線人 陳致中透露父親症狀有這些

相關新聞

新台幣早盤升值1.6分 一度觸及27.8元

新台幣今（11）日早盤以27.84元兌1美元，貶值2.4分開出；台股早盤以17,137.19點開低走低，早盤大跌，新台幣...

父母幫小孩投保 這種情況下保費不能列舉扣除

今年申報所得稅，新增了手機報稅的管道，短短5分鐘即可納稅完成，讓多數民眾感到超方便。不過，磊山保險經紀人提醒，民眾報稅前...

銀髮族不當銷售 金檢25家

近年來銀行理專弊案頻傳，投資型保單亂象叢生，為避免銀髮族成待宰肥羊，銀髮族理財被列為金管會監理重點。金管會主委黃天牧昨天...

產險防疫保單 衝180萬件

本土疫情擴散，根據金管會統計至今年4月底資料，產險防疫保單承保件數約180萬件、保費收入約9.4億元。

LINE Bank開戶 「分享好友」遭質疑

純網銀連線銀行LINE Bank開業首日就系統大當機，金管會主委黃天牧昨表示，事前已多次要求LINE Bank做好壓力測...

中租大股東 三菱日聯減碼持股

中租控股公布最新十大股東持股變化，其中，中租控股長期策略聯盟夥伴日商三菱日聯租賃，近一年來減碼1萬多張，持股比也跌破3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。