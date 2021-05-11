零件式保單組合 小資族622元一次購足五大醫療險

許多年輕人受限每月可運用資金，往往忽略建構保障的重要，為此，遠雄人壽推出年輕人專屬、零件式保單組合設計的「輕5飛YOUNG專案」，訴求「輕保費、重保障」，以定期健康保險作為主約，可依個人需求與預算，自由選擇、靈活搭配門診醫療、意外傷害、癌症健康、長期照顧、重大傷病附約，適合剛出社會的小資族。

以25歲文青暖男投保20年期超值方案為例，採月繳方式，每月保費622元，醫療保障一次到位，透過信用卡繳費，首續期另享1%折扣。每月只需挪出一筆小預算，即可增加多項醫療保障，未來也可視經濟能力逐步增加保障內容，透過套裝組合式商品輕鬆規劃，不僅是呵護自己的最佳方式，同時也讓家人放心，更有效解決現代年輕人因經濟能力影響購買保險意願的痛點。

據一項「90世代生存壓力」調查顯示，30歲以下年輕人面臨最大的生活壓力是收支開銷，主因是起薪低、加薪難；至於飲食作息方面，外食比例超過８成，習慣吃宵夜比例近4成，更有超過7成習慣熬夜或晚間12點後才入睡，健康警訊也是年輕世代面臨的危機之一。

遠雄人壽表示，長期關注年輕族群保障與健康議題，提醒無論是課業準備或工作衝刺，皆需提前規劃相關醫療保障，並養成規律運動習慣與定期健康檢查，方能因應瞬息萬變的生活。

遠雄人壽「輕5飛YOUNG專案」，一次滿足各種醫療保障，包括癌症醫療、手術醫療、疾病住院、重大傷病、長期照顧、意外住院、傷害失能及意外身故等內容。其中「遠雄人壽輕鬆醫起來定期健康保險」涵蓋住院前中後醫療保障，擴及門診手術與處置，並納入法定傳染病住院慰問保險金。此外，「遠雄人壽輕鬆保安穩重大傷病定期健康保險附約」以健保重大傷病證明做為理賠標準，一次給付保障更完整；另特別加入「遠雄人壽輕鬆超享福長期照顧定期健康保險附約」，幫助年輕世代預先備妥長照規劃，轉嫁長照風險。

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