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新台幣早盤升值1.6分 一度觸及27.8元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣今（11）日早盤以27.84元兌1美元，貶值2.4分開出。 圖／聯合報系資料照
新台幣今（11）日早盤以27.84元兌1美元，貶值2.4分開出。 圖／聯合報系資料照

新台幣今（11）日早盤以27.84元兌1美元，貶值2.4分開出；台股早盤以17,137.19點開低走低，早盤大跌，新台幣早盤一度觸及27.8元，升值1.6分。

美股周一下跌，道瓊工業指數跌34.94點，跌幅0.1%，收34,742.82點；那斯達克綜合指數大跌350.38點，跌幅2.55%，收13,401.86點；標普500指數跌44.17點，跌幅1.04%，收4,188.43點；費城半導體指數重挫4.7%，收2,967.11點。

美股齊挫，台股早盤開低，一度下滑至16,869.94點，大跌365.67點，新台幣以貶值開出，最低曾達27.855元兌1美元，貶值3.9分，早盤一度觸及27.8元兌1美元，升值1.6分。

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