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富邦證歡慶集團60週年 2至5月吸引28萬人狂下單

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富邦（2881）集團於4/19喜迎經營一甲子，富邦證券與富邦期貨為歡慶60週年、回饋廣大客戶，已於今年2月~5月舉辦「富邦60 滿額最證最Pro」滿額抽獎慶祝活動，截至4月中累積參與客戶數已近28萬人次，符合抽獎次數更一舉突破327萬次，該活動預計送出超夯iPhone 12 PRO等大獎，活動尚餘約1個月，富邦證券廣邀投資人參與體驗專業有溫度的金融服務，攜手富邦開創全新價值邁向下一個60年。

富邦證券總經理程明乾表示，富邦金控在集團60週年生日當天公布最新品牌標語「正向力量 成就可能」期望能夠透過正向的力量，為每位客戶成就人生每個重要時刻並創造發揮無限的可能，而富邦證券則同步發表品牌標語「正向力量 開創價值」，期盼透過各種妥善把關的金融投資工具協助每位投資人開創未來嶄新價值。富邦證券近年來大規模提升資訊系統架構，不斷提供電子交易平台、線上開戶優化等便捷功能，去年度客戶透過電子下單比率已推升至73%。此次特別在「富邦60週年」活動中包含現貨、期貨、海外股票、海外債及借款等商品，幾乎包辦投資人可直接進行電子交易的主要往來金融商品，就是為了鼓勵投資人到富邦證券體驗便捷的數位平台和專業的理財金融服務。

此次富邦證券與富邦期貨攜手舉辦的「富邦60 滿額最證最Pro」滿額抽獎活動，至5月底前凡客戶於活動期間任一月份交易指定商品達滿額條件，即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數將可依交易金額累積計算，因此交易越多中獎機會越高(隔月交易金額重新計算)，所有符合滿額條件客戶將統一於6/15抽獎，將送出最夯20支「iPhone 12Pro(128GB)」，近期台股爆天量、逐漸站穩萬七，客戶除了能參與金牛年台股盛況，更能夠體驗快速專業的金融服務還能順便把大獎抽回家！詳細活動可上富邦證券、富邦期貨官網查詢，或洽富邦證券客服專線0800-073-588、富邦期貨電話02-2388-2626，皆有專人提供解答及服務。

富邦金控 期貨

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