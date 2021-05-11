開發金獲利年增逾7倍 前四月賺贏去年一整年

開發金控（2883）公布4月單月稅後純益28.84億元，累計前四月稅後純益達127.23億元，比去年同期大幅成長7.1倍，前四月獲利數並已超越去年全年的稅後純益125.48億元，累計前四每股稅後純益（EPS）為0.85元。

開發金今年獲利高成長，主要原因包括2月起認列中壽（2823）獲利過半，以及3月有開發資本與摩根士丹利和解金入帳的單次回沖利益，再加上今年來資本市場暢旺也推升中壽與凱基證券投資收益與本業營運等，加以去年開發資本前四月獲利還處於虧損狀態，今年則大幅轉盈等因素，因此開發金前四月獲利衝高、年增率7倍多。

開發金旗下凱基證券是開發金子公司中獲利年成長最高的，受惠4月台股交投動能維持高檔，連番爆量創高，在經紀、承銷、自營等主要業務營運皆展現穩健表現，稅後獲利達13.99億元，累計前四月稅後獲利55.94億元，比去年同期大幅成長4.13倍，EPS1.63元。中國人壽4月獲利26.77億元，累計前四月獲利125.19億元，年增1.3倍，EPS2.65元。

凱基銀行4月獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益，加上金融交易投資收益貢獻，4月稅後純益4.53億元，累計前四月稅後純益15.38億元，年增率48.7%，EPS0.33元，中華開發資本4月稅後獲利1.12億元，主要來自投資部位評價收益貢獻。累計前四月稅後獲利17.36億元，EPS0.85元。

開發金控副總經理、發言人張立荃表示，開發金控集團在2021年初啟動了五年ABCDE策略，包含「數位躍升」，目的在數位領域成為業內標竿；「首選雇主」為實現積極的員工參與及發展；「顧客導向」旨在成為最受客戶推薦的品牌；「驅動成長」目的為協助超越同業；「高效執行」在為所有利害關係人提供最出色的成果。在五大策略啟動後，包括推行限制員工權利新股發行辦法，目的為兼顧吸引及留任專業人才，激勵員工共同努力達成未來公司整體績效，使員工與公司及股東的利益更趨緊密聯結。

張立荃表示，為發揮金融業的關鍵影響力，甚至成為重要的驅動力量，開發金已承諾於2045年達到全資產組合（Total Portfolio）淨零碳排放，透過金融業的投融資行為擴大金融影響力。

張立荃強調，加速成長、數位創新、資本配置，將是五大策略的重點目標，以全力推升開發金控集團的獲利動能。

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