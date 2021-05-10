本很厚！國壽、富邦壽未實現利益合計仍逾3170億元

國泰金（2882）、富邦金（2881）今晚公布前四月獲利再度繳出歷史新高亮眼成績，各大賺712億元及639億元，主要受惠全球資本市場表現依舊亮眼，旗下二家子壽險國壽、富邦人壽藉機實現獲利入袋，不過雖然連續陸續處分手上持股，但實際上截至4月底止，二家壽險公司手上股債部位的未實現利益合計仍高達3,170億元，4月部位還繼續高於3月，意謂二家壽險「本很厚」，後續還是隨時可以處份股債落袋，獲利依舊可望繼續維持亮眼佳績。

主要受惠全球資本市場表現依舊亮眼，旗下二家子壽險公司藉機實現獲利入袋，不過雖然連續陸續處分手上持股，但實際上截至4月底止，二家公司手上股債部位的未實現利益合計仍高達3,170億元，4月部位還繼續高於3月，意謂二家壽險「本很厚」，後續還是隨時可以處份股債落袋，獲利依舊可望繼續維持亮眼佳績。

國泰人壽4月稅後純益117億元，年成長673%，累計稅後純益亦較去年同期大幅成長265%。國泰人壽發言人林昭廷表示，累計前四月獲利610億元已超越去年全年水準，其中主要來自實現股債利益的貢獻，處分股票多於債。目前手上未實現稅前利益尚有1,300億元，較上月回升逾170~180億元。隨著市場評價上升，國壽4月淨值回升至7,000億元左右，淨值資產比仍高達10.2%，居業界第一。同時雖然新台幣大幅升值，但國壽一籃子避險發揮效果，匯兌避險表現不錯，外匯準備金收回26億元後仍有餘額109億元，目前是國內壽險最高，隨時可以因應後續匯兌變化時支應。

富邦人壽4月稅後純益95.01億元，亦較去年同期成長510%，累計前4月稅後純益485.86億元，較去年同期大幅成長175%。富邦人壽去年全年賺610億元，前四月亦賺約去年近八成。富邦人壽同樣表示，前4月獲利主要受惠於投資收益表現亮眼，隨全球經濟基本面好轉，4月受惠於國內外股票市場活絡，持續實現投資獲利。

不過富邦人壽對台股有「惜售」心理，因此3、4月處分動作沒有之前來得大。富邦人壽4月底未實現利得餘額仍持續上升至1,870億元，月增280億元，帶動人壽淨值創下歷史新高，逾5,610億元。匯兌方面，回收約25億，4月底外匯準備金餘額為約76億元。

商品推薦