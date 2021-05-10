南山人壽前4月獲利309億元 年增近八成

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

南山人壽晚間4月自結獲利出爐！其中南山人壽表示，4月持續憑藉穩定成長的保險利益並掌握市場波段實現資本利得，4月自結獲利為新台幣45.5億元，今年以來累計1~4月獲利已超過新台幣309億元，較去年同期成長79%，每股盈餘2.24元。

南山人壽表示，受惠於美元匯率持續處於低檔、台幣低利等因素，美元保單持續熱銷，貢獻整體新契約保費收入。4月合併新契約保費為新台幣69億元，合併總保費為新台幣281億元。

新台幣 保費

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