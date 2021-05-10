南山人壽前4月獲利309億元 年增近八成
南山人壽晚間4月自結獲利出爐！其中南山人壽表示，4月持續憑藉穩定成長的保險利益並掌握市場波段實現資本利得，4月自結獲利為新台幣45.5億元，今年以來累計1~4月獲利已超過新台幣309億元，較去年同期成長79%，每股盈餘2.24元。
南山人壽表示，受惠於美元匯率持續處於低檔、台幣低利等因素，美元保單持續熱銷，貢獻整體新契約保費收入。4月合併新契約保費為新台幣69億元，合併總保費為新台幣281億元。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言