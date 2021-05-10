股匯脫鉤！新台幣升9.2分、收27.816元 飆24年新高

股匯脫鉤！台股開低震盪，終場下跌49.39點，以17,235.61點作收，新台幣匯率今（10）日強勁升值，盤中強升逾1角，終場升值9.2分，收在27.816元，連兩升並創近24年新高，台北外匯經紀公司成交量10.56億美元。

新台幣匯率今日收盤升抵27.816元，為1997年7月以來新高，前波高點為1997年6月30日收盤價27.812元。

證交所統計顯示，外資及陸資（不含外資自營商）今日賣超25.9億元，但新台幣匯率盤中仍強升，最高升抵27.74元，最多升值1.68角。

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