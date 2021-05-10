主動式墜落天使高收債基金 野村投信推出全球首檔

低利環境加上景氣復甦，高收益債前景看俏，而高收益債中的優等生- 墜落天使高收益債(Fallen Angel High Yield)才是贏家!野村特別時機高收益債基金是全球首檔主動操作的墜落天使高收益債券基金。本基金由台北富邦銀行擔任保管銀行，設有新台幣、美元、人民幣、澳幣，以及前/後收累積、月配等13種股別，預計於2021年6月1日展開募集。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，墜落天使高收債意指發行時為投資級債券，但發行後因故被信評機構下調為高收益債券；墜落天使高收債發行企業的平均體質其實遠優於一般高收益債發行企業。此外，這些「墜落天使」進入高收債市場前，投資評價會被錯估，並承受短期價格下跌壓力，導致債券價格與其基本面脫鉤，創造難得的投資機會。

郭臻臻表示，在今年全球經濟持續復甦的環境下，高收益債仍可望是投資人最好的選擇之一，而相較於傳統高收益債，墜落天使高收益債具備三大優勢。首先為雙重獲利來源，一般高收債回報主要來自債息，但墜落天使高收債年化報酬有近3成來自資本利得機會，因此能夠債息與資本利得同時兼顧，尤其在目前低利時代下，債息所得將會長期低於過往的表現，能夠獲取資本利得潛力更顯重要。

再者，墜落天使高收益債企業體質較佳，這些債券發行人原本皆屬於投資等級，當中包含許多產業領導者，即便因為個別原因遭降評至非投資等級，仍具有一定實力且信評大多維持在BB等級以上，而且只要企業體質沒有問題，債券中長期價格也將回歸至合理水準，這當中的價差締造了墜落天使創造超額報酬的機會。最後， 墜落天使發行企業體質較好，因此債券違約率明顯較低，使得債券回升票面價格機率較大，創造投資契機。

這檔基金全權委外由頂級資產管理公司威靈頓管理(Wellington Management)操作，威靈頓管理為成立超過90年的世界級投資顧問，總管理資產超過1兆美元，其中，債券團隊管理超過5000億美元的資產，專責的投資專家超過247位，平均投資經驗為21年(資料來源:威靈頓，資料日期:2020/12/31)。值得留意的是，威靈頓獨特的「終身信用分析師制度」造就跨產業的信用分析職人，加上同時擁有研究投資等級與高收益債的能力，全面掌握墜落天使高收債的特別投資機會。

郭臻臻指出，墜落天使高收債對許多投資人來說可能還是一個較陌生的概念，但若能進一步了解該資產長期績效表現優異的原因，以及發行公司體質優於一般高收益債發行者的事實，投資人將能夠從中發掘到全新的投資藍海。

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