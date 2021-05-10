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LINE Bank上路首日當機2原因出爐 黃天牧：不能接受

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
LINE Bank連線商業銀行宣布正式開行。記者沈婉玉／攝影
LINE Bank連線商業銀行宣布正式開行。記者沈婉玉／攝影

網銀連線銀行LINE Bank4月22日開業，以6分鐘開戶為號召，不料從下午5點多一路到晚上十點多系統卻一直當機，立委張其祿今（10）日上午在立法院質疑，客戶若開戶失敗導致多次聯徵，會影響客戶權益及信用。並詢問金管會能不能接受連線銀行交出來的當機報告內容？銀行局長莊琇媛今（10）日透露是二大原因造成LINE Bank系統當機。黃天牧表示，對報告內容不能接受，因為事前已多次要求公司開業前要預設各種情境，做好壓力測試才能開業。

銀行局長莊琇媛會後受訪時表示，據北富銀呈報的報告指出，初步說明造成當天系統當機有二大原因。一方面是入口有二種，一是直接下載app，二是透過LINE的入口。但一開始他開業5點多時，蘋果IOS系統的APP還沒有Ready（準備好），到比較晚的時候才好。因此入口全部湧入LINE是造成它擁塞的原因。另外，它上傳身份證辨識太敏感，只要有一點光線都過不了，但還是有傳就占了容量，一再重試，容量就不斷占住，也沒有很快釋放容量資源，導侄系統負荷不了當機，雖然後來公司有緊急調整，加上APP上來，五、六個小時候開戶較順暢了。

考量各國純網銀剛開業時都發生過系統無法負荷的狀況，因此有特別要求三純綱壓力測試的情境要設定好，而且要夠全面，不要再次發生這樣的事情。結果還是發生。「情境設定上還是不夠」，照片檔較占容量，應該要處理。連線銀再提報告，銀行局會視報告內容要求再加強改善。大的架構調整沒有，但是身份辨識等小部份要求再繼續改善。是否會再派人去公司檢查它的系統？莊琇媛說看需要，沒有說一定，還是先看書面資料夠不夠完整。

至於立委質疑連線銀行開戶三次 ，民眾若因為辨識錯誤致開戶失敗，仍會被到聯徵通知。被系統認定為頻繁開戶，是否代表短時間內被聯徵超過三次以上？是否影響客戶近期開戶權益及信用？莊琇媛說銀行局會再去了解查查看。

LINE 網銀

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