銀髮族專案金檢擴及信合社 7月底前完成四大金檢重點

近年來銀行理專弊案頻傳，投資型保單亂象叢生，銀髮族理財被列為金管會監理重點，金管會主委黃天牧今（10）日在立法院表示，5月起啟動對25家金融機構專案金檢，是史上首次針特別對銀髮族銷售不當進行金檢。檢查局局長張子浩會後受訪表示，此次金檢將納入6家信合社，其他包括10家銀行、保險6家及證券商3家，合計共有25家，估計將在7月底之前完成相關四大金檢作業，若金檢有不當銷售將加重裁罰。

至於銀髮族不當銷售的金檢重點有四，張子浩一一說明，他說，包括一、在目前低利率環境下，有沒有去大量銷售高風險的商品，包括評等比較不少的，RR級較高的風險商品（包括RR5級的台股基金）；二再看有沒有不當行銷，例如不當勸誘客戶，配合提早解約或去借款這些情事。三是重視有沒有告知不充分及不當的話術；四是對年長者防弊的保護措施。

黃天牧也強調，不是風險等級高就「絕對不能」銷售給年長者，還是要看風險的適合度。每一個人的他的適合度，每一個人都要評。至於此次專案金檢納入信用社，張子浩說，因為信用社跟銀行一樣，也有做相關的財富管理業務。

依據現在保險法違反內稽內控罰則最重可罰1,200萬元（60~1,200萬元）。銀行方面，配合新財管方案上路，未來銀行亂賣理財商品，不止罰錢，還要追究高階經理人責任，也就是有問責機制，會找到「人」，最終應該負責的人可能會遭停職或解職，目前若違反內稽內控最高可罰到5,000萬元。至於證券商方面，2019年開始才有針對銷售不當有罰金，過去都是糾正，目前若有不當銷售情形，依證交法核處24~480萬元。

同時證期局官員表示，目前僅8~9家券商有財富管理業務，以基金銷售的金錢信託與借券業務為主，目前財管餘額部位約在1,600億元左右。

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