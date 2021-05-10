新台幣勁升1.43角 午盤暫收27.765元

新台幣今（10）日午盤升值1.43角，暫收27.765元兌1美元，成交金額5.65億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤最高達27.74元兌1美元，升值1.68角。

美股上周五齊紅，標普500和道瓊工業指數上周五雙雙再創歷史新高，台股早盤以17,274.23點開低，雖曾翻紅可惜不敵賣壓，電子股走弱，一度下滑至17,188.15點。

新台幣今日早盤以27.82元兌1美元，升值8.8分開出，也是上午盤最低，最高則達27.74元兌1美元，為近24年新高，午盤以27.765元暫收。

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