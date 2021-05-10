假如比爾蓋茲夫婦在台灣 千億美元資產怎麼分？

據美國媒體報導，蓋茲的妻子梅琳達向法院訴請離婚，兩人結縭27年，兩人共同建立約1,270億美元（約3.62兆台幣）的財富，如果比爾蓋茲夫婦在台灣，依照最新民法規定，離婚時，千億美元資產該如何分配財產？如果希望財產平均分配，梅琳達怎麼證明自己對婚姻的貢獻度？

台灣離婚率高居亞洲第二，生育卻創新低，夫妻財產紛爭多

將場景拉到台灣。台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元解釋，據內政部最新統計數據，去(2020)年，台灣有高達51,680對夫婦離婚，離婚率約千分之2.19，在過去幾年始終高居亞洲第二。而美國CIA最新報告，台灣15至45歲具有生育能力的女性，平均每人只會生1.07人，此數據讓台灣的生育率在全世界竟也獲得倒數第一！去（2020）年，台灣出生人口數更創新低。

劉北元依上述兩數據顯示，高離婚率、且夫妻可能無子女的世代，最大的紛爭就會來自：財產分配。

最新《民法》修正，家庭主婦可證明自己的貢獻度，爭取財產

劉北元說，依據修正前的《民法》規定，針對夫妻剩餘財產原則上採平均分配，是為男女平等，不去區分誰主外、誰主內，每人對婚姻貢獻都一樣。

依雙方各自的婚後財產減婚後負債後，再兩者相減，所產生的差額，原則上要平均分配，如股票、房屋、報導中提到蓋茲夫妻的私人飛機、收藏品的價值，甚至保單都要拿出來分配。

劉北元曾在Podcast節目《劉北元的保險法》中特別提到，尤其終身人壽保險、儲蓄型保險、或投資型保單，有相當額度的保價金，依保險法規定，保單有保價金，具有財產價值，離婚時也要拿出來分配。

但是，這樣的規定總會有不公平的情況，劉北元舉例，如果夫妻一方成天在家喝酒、不工作也不協助顧小孩，卻礙於沒有具體標準，也讓法官鮮少動機做出較偏向一方的「非平均財產分配」判決。

不過，2020年12月30日《民法》修正第1030條之1，針對夫妻在婚姻生活的無貢獻或協力情形，有了明確且具體標準，條文大致如下：「法院......應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素。」

且條文中亦有：「夫妻之一方對婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額。」

三大新標準，可判斷婚姻貢獻度分配財產

劉北元解釋，上述條文大致意思就是，法官將可根據以下三種標準來判斷財產如何分配：

一、雙方是否分居？分居佔了婚姻期間多久？

二、個別的財產何時取得、這些財產跟婚姻有沒有關係？

三、夫妻各自對婚姻的貢獻度。

劉北元以結婚27年的蓋茲夫妻舉例，從前，針對夫妻分居是否影響夫妻財產分配，《民法》並無明文規定，但現在《民法》修訂後，法官將可依據共同相處的時間有多長，分居佔婚姻生活多長時間做判斷。

劉北元說明，假設蓋茲夫妻27年婚姻、有13年左右都過著分居生活，這時法官就可以「分居時間超過婚姻關係1/2」判斷：這期間累積的財產，似乎有一半跟對方沒關係，原先剩餘財產的差額，可能有一半應被扣除在外。

因此若太太梅琳達原本透過平均分配能拿到總財產（約3.62兆新台幣）的一半，即2.81兆台幣，但若分居了13年，可能她就只能分到1.4兆台幣（約2.81兆台幣的一半）。

丈夫若贈與妻房產，離婚時可不計入婚後財產分配

劉北元在Podcast節目《劉北元的保險法》中也強調，有些在婚後取得的財產，性質上如果跟婚姻無關，日後就不用納入離婚時夫妻財產分配中。例如：繼承所得、來自他人或配偶所「贈與」的財產。

劉北元假設，為家庭放下工作的梅琳達，雖然沒有工作收入，但可能在結婚後有繼承自父母親的財產；或比爾蓋茲為體恤老婆的辛勞，以梅琳達的名義買房產，在未來離婚時，都不會計入離婚時的財產分配中。

全職太太離婚，可找證人證明「家務貢獻」

劉北元提到，假如蓋茲夫妻在台灣，根據《民法》最新修正明文規定，法官可看誰在婚姻中做家事、誰來照顧子女，從「對家庭付出的整體狀況」做出適當的分配與裁判。

自1995年起就放下工作成為全職太太的梅琳達，如何證明自己對家庭付出的整體狀況呢？

劉北元依台灣最高法院的判決案來做解釋，關於家事貢獻的認定，即便是陪婆婆聊天、吃飯、逛街，或是帶傭人買菜、煮飯及添購家中所需用品，都是屬於從事家務，並非毫無貢獻。

但這是否表示在台灣，太太們從事家務、照顧子女時，還得打卡報備、做紀錄，日後才能更精準證明自己的「貢獻內容和貢獻時間」？

對此，劉北元認為，由於「打卡」實在太強人所難，因此，公婆、孩子、傭人、親朋好友，都是太太們得爭取的法庭證人，在離婚訴訟爭取財產分配時，這些證人往往可發揮不小的關鍵力量。

不想分也不行？惡意處分婚後財產與婚後負債，會被回計

另外，劉北元也特別說明，當婚姻已陷僵局，因為婚後財產與婚後負債的多寡，會影響離婚時應分配的金額，有些人會未雨綢繆：在正式提離婚前，先處分婚後財產，讓那部分的金額減少。

但離婚前五年內刻意消耗、低價出售婚後財產等惡意處分、故意不分給配偶的行為，其實不合法，還是會被法官回計。

最後，劉北元也留給太太們的一句話，面對離婚時能帶走多少錢，重點不在婚後財產多寡，而是財產來源是否是無償取得？

也許，可考慮多跟丈夫撒嬌，請他多「贈與」財產；又或是，太太們自己也認真為家庭與婚姻生活做出貢獻，是這個高離婚世代中，可以提早思考的現實問題。

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