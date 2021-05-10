券商進KY董事會把營業祕密看光光？黃天牧：不是永遠

立委林楚茵今（10）日上午質疑3月31日證交所新交出對KY管理辦法，要讓券商出席KY董事會。其她質疑這是不是嚴重侵害公司治理？營業祕密都被光光？會牽涉到股價，直接到券商去了解公司的機密。而且只有KY公司需要讓券商出席董事會，是不是雙重標準？金管會主委黃天牧表示，輔導券商具保薦功能，出席董事會的初衷是為了重振投資人對KY公司的信心，且只是一段時間不是永遠。

林楚茵也質疑，若券商要出席人家董事會，證交所、金管會是不是也要派員出席KY公司董事會？國際大廠微軟與臉書若來台上市，難道也要讓券商出席他們的董事會嗎？

台灣證交所董事長許璋瑤解釋，KY公司董事會討論時涉及機密時，券商可以不要參加，事後要了解非機密性的運作，出現一些問題。對公司輔導是了解公司的狀況，並不是要了解其機密。黃天牧則解釋，輔導券商有保薦KY的功能，因此交易所提出這個新的管理辦法「只有一段時間，不是永遠」。

立委林楚茵質詢時也表示，掏空下市只有KY公司嗎？金融監理不應該雙重標準。像力霸、博達、雅新掏空下市歷歷在目，難道只有KY是壞學生？進入董事會難道是符合公司治理的做法嗎？許璋璋回答，券商公會對KY進入董事會有進一步了解，但券商公會沒有反對的聲音。林楚茵質疑，券商到人家公司去打探、涉入人家公司治理當然不會反對呀。她要求證交所一個月內提出檢討報告，許璋瑤表示，會儘量完成。

黃天牧強調，KY的新管理辦法，金管會是希望建立大家對KY的信心，因此輔導券商進入董事會，是了解上市櫃前後有無不同，主要是建議跟關心，不是要打探祕密。

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