快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

券商進KY董事會把營業祕密看光光？黃天牧：不是永遠

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
金管會主委黃天牧 記者林俊良／攝影
金管會主委黃天牧 記者林俊良／攝影

立委林楚茵今（10）日上午質疑3月31日證交所新交出對KY管理辦法，要讓券商出席KY董事會。其她質疑這是不是嚴重侵害公司治理？營業祕密都被光光？會牽涉到股價，直接到券商去了解公司的機密。而且只有KY公司需要讓券商出席董事會，是不是雙重標準？金管會主委黃天牧表示，輔導券商具保薦功能，出席董事會的初衷是為了重振投資人對KY公司的信心，且只是一段時間不是永遠。

林楚茵也質疑，若券商要出席人家董事會，證交所、金管會是不是也要派員出席KY公司董事會？國際大廠微軟與臉書若來台上市，難道也要讓券商出席他們的董事會嗎？

台灣證交所董事長許璋瑤解釋，KY公司董事會討論時涉及機密時，券商可以不要參加，事後要了解非機密性的運作，出現一些問題。對公司輔導是了解公司的狀況，並不是要了解其機密。黃天牧則解釋，輔導券商有保薦KY的功能，因此交易所提出這個新的管理辦法「只有一段時間，不是永遠」。

立委林楚茵質詢時也表示，掏空下市只有KY公司嗎？金融監理不應該雙重標準。像力霸、博達、雅新掏空下市歷歷在目，難道只有KY是壞學生？進入董事會難道是符合公司治理的做法嗎？許璋璋回答，券商公會對KY進入董事會有進一步了解，但券商公會沒有反對的聲音。林楚茵質疑，券商到人家公司去打探、涉入人家公司治理當然不會反對呀。她要求證交所一個月內提出檢討報告，許璋瑤表示，會儘量完成。

黃天牧強調，KY的新管理辦法，金管會是希望建立大家對KY的信心，因此輔導券商進入董事會，是了解上市櫃前後有無不同，主要是建議跟關心，不是要打探祕密。

證交所 金管會

延伸閱讀

黃天牧：當沖降稅延長可再討論

當沖過熱猶如賭場？金管會主委黃天牧不認同

陳冲質疑當沖降稅讓股市變賭場 黃天牧：不完全認同

台股漲翻他怨「為啥我的沒漲」 明細露餡網淚：根本炫耀文

相關新聞

假如比爾蓋茲夫婦在台灣 千億美元資產怎麼分？

據美國媒體報導，蓋茲的妻子梅琳達向法院訴請離婚，兩人結縭27年，兩人共同建立約1,270億美元（約3.62兆台幣）的財富...

LINE Bank上路首日當機2原因出爐 黃天牧：不能接受

純網銀連線銀行LINE Bank4月22日開業，以6分鐘開戶為號召，不料從下午5點多一路到晚上十點多系統卻一直當機，立委...

主動式墜落天使高收債基金 野村投信推出全球首檔

低利環境加上景氣復甦，高收益債前景看俏，而高收益債中的優等生- 墜落天使高收益債(Fallen Angel High Y...

銀髮族專案金檢擴及信合社 7月底前完成四大金檢重點

近年來銀行理專弊案頻傳，投資型保單亂象叢生，銀髮族理財被列為金管會監理重點，金管會主委黃天牧今（10）日在立法院表示，5...

新台幣勁升1.43角 午盤暫收27.765元

新台幣今（10）日午盤升值1.43角，暫收27.765元兌1美元，成交金額5.65億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤最高...

28萬人狂下單 富邦證歡慶集團60週年滿額活動

富邦（2881）集團今（2021）年4月19日喜迎經營一甲子，富邦證券與富邦期貨為歡慶60周年、回饋廣大客戶，已於今年2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。