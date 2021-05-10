金管會黃天牧：5月起啟動20多家銀髮族銷售專案金檢

針對銀行理專或保險業務員對銀髮族「上下其手」，立委吳秉叡今（10）日上午又在立法院質詢時，提及高齡化社會來臨，退休族離開職場，高齡者資訊取得不易、經濟財政是維持未來生活所需，萬一沒有要靠社會救濟。如何確保不會遇到重大損失？金管會主委黃天牧首度透露，金管會檢查局將自今年5月開始，會針對銀髮族不當銷售進行專案檢查，包含20多家金融機構，含銀行、證券、保險，主要了解對銀髮族銷售有沒有不當銷售的情形。

對於保障銀髮族資產保護方面，黃天牧說，除了投資型保單外，壽產險公會也自發性針對一定年齡上銷售保單有自律規範，將來萬一發現有金融機構銷售銀髮族有不當情形，依比例原則，會加重懲罰。同時黃天牧首度透露，金管會檢查局將自今年5月開始，會針對銀髮族不當銷售進行專案檢查，包含20多家金融機構，含銀行、證券、保險，主要了解對銀髮族銷售有沒有不當銷售的情形。其中是不是有不當不法的行為，檢查局要進行第一次的專案檢查。

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