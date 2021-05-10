新台幣早盤升值1.53角 一度觸及27.755元

新台幣今（10）日早盤以27.82元兌1美元，升值8.8分開出；台股早盤以17,274.23點開低，早盤震盪，新台幣一度觸及27.755元兌1美元，升值1.53角。

美股道瓊工業指數上漲229.23點，收在34,777.76點；標普500上漲0.7%，收4,232.60點；那斯達克綜合指數收漲0.9%；費城半導體指數收漲1.5%。

美股上周五齊紅，標普500和道瓊工業指數上周五雙雙再創歷史新高，台股今日開低，早盤震盪，一度翻紅拉升至17,304.47點，但盤中再翻黑，新台幣早盤一度觸及27.755元兌1美元，升值1.53角。

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