歐洲逐步重啟經濟 可望提振Q2、Q3強勁復甦

Refinitiv資料顯示，預期第一季度STOXX 600公司的獲利將成長83.1%，上週預估為成長71.3%，營收預期成長2.2%，上週預估為成長2.5%，目前有157家企業公布第一季獲利，73.9%公布的數據優於預期，183家企業公布第一季營收，70.5%公布的數據優於預期，下週將有57家道瓊歐洲600企業公布獲利。

Refinitiv預期第一季整體產業獲利成長83.1%，十大主要產業中，除醫療產業為獲利下滑6.5%外，其餘皆為正成長，以循環性消費獲利成長1082%居冠，工業類股獲利成長410%居次，金融及基本原物料產業亦分別有124%及109%的成長，整體營收預期成長2.2%，以公用事業及不動產業正成長16.5%及16.1%居前，能源產業則以營收下滑8.6%居末。

富蘭克林證券投顧表示，歐洲國家近期逐步重啟經濟，英國將於下周宣布是否如期於5/17進一步寬封鎖，加上旅遊限制有望於夏季放寬，可望提振歐洲經濟於第二季至第三季強勁復甦，此外，Refinitiv連五週大幅上調歐洲企業第一季獲利預估，且上調幅度高達七成五，顯示歐洲企業已逐漸脫離疫情衝擊，在全球經濟活動持續復甦下，歐洲企業全球化佈局比重較高的優勢亦可望進一步受惠。

此外，甫於4/23落幕的全球氣候峰會啟動全球氣候變遷商機，作為綠色經濟先驅的歐洲搭配歐洲復甦基金協助區域內國家邁向綠色經濟，可望直接受惠，在經濟復甦及氣候變遷的綠色商機下，歐股有望重新吸引投資人目光，建議投資人介入歐洲股市可側重以直接受惠經濟重啟的循環類股及長線ESG商機的題材。

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