縱橫期海模擬賽 激戰

為提升校園年輕人對期貨交易認識，期交所舉辦的「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」熱烈進行中，競賽隊伍來自54所大專院校共計有200隊參與，競賽首月（4月）累計報酬率為正報酬者高達115隊。

由於4月行情偏多，不少競賽隊伍持偏多策略致報酬率高漲；競賽邁入第二個月，期交所提醒參賽隊伍，市場變化萬千，成績排名仍會不斷變化，宜注意風險控管，並妥適調整交易策略，方能成為最後贏家。

依據期交所公布競賽累積報酬率，截至4月底，前三名分別來自台北商業大學財金系、臺灣師範大學管理所及陽明交通大學財金所。另外，活動辦法規定參賽隊伍須於競賽期間完成期交所四大主力商品（臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨）交易，惟仍有100隊參賽隊伍尚未完成，提醒未達規定隊伍要特別留意。

期交所「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」，是運用期交所虛擬交易所平台舉辦的模擬交易競賽，競賽期間自4月1日起至5月31日。由於競賽舉辦目的以「金融教育」為出發點，競賽成績以「累積報酬率」及「夏普比率」兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍經由團隊腦力激盪出可承受風險下的穩定獲利模式。

依據競賽辦法，最後將自正報酬且有完整交易四大類競賽商品之參賽隊伍中，取「夏普比率」前15名優勝隊伍獲獎，各頒發團體獎金50,000元~4,000元不等獎金，優勝隊伍指導老師亦可獲得25,000元~2,000元不等獎金。期交所每周於活動網站定期公布最新競賽成績，歡迎參賽隊伍上網查詢。

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